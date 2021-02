Hiroshi Matsuyama, CEO di CyberConnect2 (celebre per aver creato la serie “Storm” dei videogame ispirati a Naruto e Dragon Ball Z: Kakarot, tra gli altri), produttore del nuovo gioco di Demon Slayer, in arrivo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC, ha spiegato sul suo account Twitter il sistema di combattimento di Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan, aggiornando i fan riguardo al sistema di battaglia del gioco.

Demon Slayer – le modalità di combattimento in Kimetsu no Yaiba: Hinomaki Kepputan

Il videogioco, pubblicato da Aniplex, prende il titolo di Kimetsu no Yaiba: Hinomaki Kepputan (al momento non è stata offerta una traduzione occidentale) e si baserà su azioni di combattimento di cooperazione finalizzate alla distruzione di demoni.

Una delle modalità di combattimento è la Tag Battle, Modalità Battaglia a Squadre, attraverso la quale è possibile controllare in semplicità vari personaggi dal manga e anime originali Demon Slayer e combattere l’uno contro l’altro con “semplici controlli”.

Questa modalità di gioco non era chiara, quindi Hiroshi Matsuyama ha deciso di spiegare che non ci sono battaglie 2 contro 2 in Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan. Ha anche confermato che non ci sono quattro giocatori multiplayer nel gioco. Sia offline che online.

Lo dico per ogni evenienza, nel gioco puoi scegliere due personaggi che ti piacciono e passare da uno all’altro durante la battaglia. Questo è un gioco d’azione di battaglia 1 contro 1 come nel manga e nell’anime originali.

Matsuyama aggiunge:

Quindi sì, sicuramente non è possibile combattere simultaneamente battaglie 2 contro 2 né giocare a quattro giocatori. È un gioco 1 contro 1.

Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan verrà lanciato nel 2021. Aniplex non ha ancora pubblicato una data specifica, ma sappiamo che è in arrivo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC tramite Steam.

Una versione occidentale di Hinokami Keppuutan non è stata ancora annunciata. Ma, tenendo conto del successo di Demon Slayer, è probabile che l’avremo presto.

