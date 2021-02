Uno degli aspetti che da sempre intrigano in Something is Killing the Children è il passato della protagonista Erica Slaughter.

A maggio, il numero 16 della serie, rivelerà finalmente i segreti dietro questo personaggio.

La serie a fumetti scritta dall’autore statunitense James Tynion IV e disegnata dall’illustratore italiano Werther Dell’Edera con colori dal fumettista spagnolo Miquel Muerto, è pubblicata negli Stati Uniti da BOOM! Studios e in Italia da Edizioni BD.

Something Is Killing The Children #16 – gli autori parleranno del passato di Erica

Fino ad ora, sappiamo ben poco dei legami di Erica con la House of Slaughter e di come è entrata a farne parte e, soprattutto, che cosa l’ha spinta a intraprendere questa pericolosa strada. Tutto cambierà in Something Is Killing The Children #16, in cui gli autori si immergeranno nella storia delle origini di Erica, rivelando come è diventata membro dell’Ordine di San Giorgio e come è iniziata la sua carriera di cacciatrice di mostri.

Questa la trama del numero 16:

La storia che chiedevate inizia qui: l’origine di Erica Slaughter! Quali eventi sconvolgenti portarono Erica alla House of Slaughter … e cosa ha dovuto fare per entrare a fare parte dell’Ordine di San Giorgio? I segreti vengono svelati qui per la prima volta, in questo perfetto punto di partenza per i nuovi lettori.

Il nuovo volume presenterà due copertine: una regular e una variant:

La variant è disegnata da Jenny Frison e Toni Infante.

Per chi non ha familiarità con la serie, la storia si svolge nella piccola città di Archer’s Peak, dove i bambini hanno iniziato a scomparire.

Nessuno sa il perché fino a quando una donna misteriosa non arriva e rivela che i bambini scomparsi sono caduti in mano a creature terrificanti che solo pochi possono vedere, e lei giura di abbatterli.

È Erica Slaughter, membro dell’Ordine di San Giorgio, un’organizzazione che invia cacciatori per uccidere queste creature, sebbene i loro metodi siano a volte estremi.

