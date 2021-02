Sebbene Marvel non abbia svelato anteprime riguardo i nuovi albi degli X-Men e di X-Factor, recentemente ha mostrato le copertine di entrambi i numeri in esclusiva, accompagnate da una breve descrizione.

X-Men e Marvel, i nuovi albi di maggio

La Marvel ha mostrato le copertine dei nuovi numeri di X-Men e X-Factor, ognuna delle quali accenna a potenziali grandi sviluppi, mentre la famiglia degli X-Men continua nell’era del “Reign of X” post-X of Swords.

“Le due serie riprenderanno esattamente da dove le cose si erano interrotte con nuovi cattivi, guest star sorprendenti e nuovi scioccanti sviluppi che influenzeranno l’intero mondo mutante mentre il ‘Regno di X’ continua!”

Nell’albo di maggio degli X-Men sarà una storia che riprende i fili intorno ai misteriosi Children of the Vault, apparsi all’inizio della sua corsa sugli X-Men, il “Head of X” Jonathan Hickman e l’artista Francesco Mobili torneranno alle trame di House of X e Powers of X che hanno stabilito l’attuale status quo degli X-Men.

“La mente dietro l’attuale era di X-Man, lo scrittore Jonathan Hickman continua ad evolvere la mitologia degli X-Men nelle pagine di X-Men”

Si legge nella descrizione dell’albo #20 in uscita a maggio:

“Dopo aver affrontato i Children of the Vault nel numero #19 di marzo, il futuro di Krakoa è in gioco quando emerge una delle più grandi minacce del genere mutante. Non perdere il sorprendente ritorno di Nimrod!”

Nel #9 di X-Factor in uscita a maggio, scritto da Leia Williams e disegnato dall’artista David Baldéon, alcuni musicisti mutanti suoneranno insieme nell’era del ‘Reign of X‘ mentre Lila Cheney e Dazzler si esibiranno in un concerto nel Mojoverse.

“Il numero #8 di X-Factor, in uscita a marzo vedrà la devastante battaglia del team di detective mutanti con la Morrigan esplodere in una resa dei conti che raggiungerà la sua conclusione scioccante in X-Factor #9 di maggio, completo di una visita di ritorno al Mojo e ospiti rockstar: Dazzler e Lila Cheney!”

