Gundam – The Blue Destiny, l’impressionante fan film

Gundam – The Blue Destiny è il titolo di una trilogia di videogame pubblicati da Bandai per la console Saturn di Sega tra il 1996 e il 1997, da cui sono stati tratti i manga side story omonimi di Mizuho Takayama e di You Taichi.

Nei mesi scorsi UKi ha realizzato un filmato amatoriale che mescola riprese dal vivo, modelli e computer grafica ispirata alla trilogia.

L’impressionante risultato possiamo guardarlo nel video integrale in apertura.

A proposito di Gundam – The Blue Destiny

Il manga Gundam – The Blue Destiny di Mizuho Takayama è stato pubblicato per la prima volta da Kodansha nel 1997; si compone di un volume unico, pubblicato in Italia nel 2002 da Planet Manga in due albetti da edicola.

Il manga è ambientato nella stessa cornice temporale della prima serie storica, dopo la vittoria di Odessa, e segue le vicende delle squadre incaricate di testare i nuovi mobile suit federali RGM-79 GM che si troveranno ad affrontare un misterioso mobile suit azzurro.

Il reboot di You Taichi è in corso dal 26 Settembre 2015 sulle pagine della rivista Gundam Ace edita da Kadokawa; al momento si compone di 9 volumi.

