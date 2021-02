Un nuovo promo anticipa il primo vero combattimento di Kawaki in un imminente episodio di Boruto: Naruto Next Generations! Attualmente, l’anime è nel bel mezzo del suo primo intenso combattimento che vede Boruto e gli altri membri del Team 7 fare del loro meglio per combattere l’assassino Ao e i suoi potenziamenti scientifici per gli strumenti ninja. Ma l’anime si è anche assicurato di ricordarci che tutto questo è al servizio del portare la serie un passo più vicino al debutto del contenitore a cui si riferisce il titolo dell’arco narrativo stesso: Kawaki. Ma quando Kawaki entrerà effettivamente nella serie?

Boruto – il nuovo promo anticipa che stiamo per vedere Kawaki in azione

Secondo un nuovo promo per un futuro episodio della serie, Kawaki si unirà alla lotta abbastanza presto. Una nuova sinossi per l’episodio 189 della serie (come notato da @Abdul_S17 e @NiteBaron su Twitter) descrive in dettaglio il primo grande combattimento di Kawaki nell’anime e svela anche alcuni dei grandi sviluppi che sono emersi nella serie manga originale.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sui prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations.

L’episodio 189 dovrebbe intitolarsi “Risonanza” (il che ricorda il capitolo 25 della versione originale del manga) e la sinossi inizia rivelando non solo il primo combattimento di Kawaki, ma il suo primo vero avversario:

“La battaglia tra Kawaki, ‘il contenitore’, e Garo, un Esterno di Kara, che sta cercando di riportare indietro Kawaki, è iniziato! Boruto e gli altri sono solo spettatori della battaglia, che è tra Garo, che ha strumenti ninja scientifici su tutto il corpo, e Kawaki, che usa le sue braccia che può modificare in varie forme. Mentre la feroce battaglia continua, Kawaki, che è esausto, inizia a essere sopraffatto e viene catturato. Tuttavia, a quel punto succede qualcosa al corpo di Kawaki. Come a causa di una risonanza, succede qualcosa anche al corpo di Boruto“.

