I fan di Neon Genesis Evangelion ora possono ammirare ed esplorare una Unità Eva-01 in dimensioni reali! Toei Kyoto Studio Park, noto anche come Toei Uzumasa Eigamura, ha appena aperto un’attrazione di Neon Genesis Evangelion che consente di diventare un pilota Nerv. Esatto, anche Neon Genesis Evangelion ora è protagonista di un parco a tema!

La nuova attrazione di Neon Genesis Evangelion

Toei Kyoto Studio Park, come suggerisce il nome, è un parco a tema situato a Kyoto di proprietà della Toei Company, uno studio di produzione televisiva e cinematografica incredibilmente noto in Giappone. Il Toei Kyoto Studio Park si trova in una vera location per le riprese di Toei. Anche se la maggior parte del parco è modellata sul periodo Edo e utilizzata per le riprese live-action, Toei è anche incredibilmente famosa per i suoi anime, quindi ovviamente il parco ha diverse attrazioni anime . È esattamente qui che troverete l’unità Eva-01. Ammiratela in tutta la sua magnificenza:

L’Eva-01 è l’Unità principale, pilotata dal protagonista della serie Shinji Ikari. Gli ospiti del parco camminano fino a questo enorme colosso viola, entrando al suo interno passeggiando sulla sua mano. Sebbene questa sia tecnicamente una replica in scala a grandezza naturale, non rappresenta l’Eva-01 per intero, poiché la figura inizia dal suo busto, che sale attraverso un terreno intriso di sangue. Ora, non sarebbe un’esperienza Evangelion completa senza essere in grado di entrare nell’entry plug e prendere il comando della cabina di pilotaggio, no? Non preoccupatevi, gli ospiti possono effettivamente fare proprio questo, mettendosi direttamente al posto di pilotaggio:

L’attrazione è protagonista di un percorso guidato, pieno di divertenti pezzi interattivi e fantastiche opzioni fotografiche. Agli ospiti viene fornita una tessera di accesso Nerv che può essere scansionata attorno all’intera attrazione, attivando diversi eventi e tenendo traccia del proprio viaggio. La scheda si sincronizza anche con le varie opportunità fotografiche intorno e all’interno dell’attrazione, attivando telecamere automatiche che scattano le foto migliori, mantenendole organizzate per un successivo accesso al centro fotografico del parco.

Il sedile del pilota presenta una serie di diversi scenari che mettono i visitatori in battaglia contro gli Angeli, dando la possibilità di sentirsi veramente parte del team Nerv. Gli ospiti possono visualizzare i loro punteggi per competere contro gli amici e vedere se hanno davvero quello che serve per guadagnarsi il grado di pilota.

Il divertimento però non si ferma all’attrazione! Il parco è tutto a tema Evangelion, e anche i pasti lo sono, e non solo i pasti, ma anche i piatti in cui vengono serviti. I fan non solo possono pilotare un Evangelion, ma anche mangiare come un pilota!

L’incredibile Eva-01 a grandezza naturale di Toei Kyoto Studio Park di Neon Genesis Evangelion è aperto, ma se non potete andare a visitarlo di persona potete farvene una idea guardando il video che trovate in cima a questo articolo.

Acquistate il modellino di alta qualità dell’Unità Eva-01 QUI!