One Piece sta preparando il terreno per una nuova serie di episodi, e grazie ai titoli ufficiali degli stessi possiamo già capire cosa andremo a vedere!

Il terzo atto dell’arco di Wano è finalmente iniziato in concomitanza con l’inizio del nuovo anno, e con esso si avvicina sempre più anche la battaglia finale per liberare il Paese dalla tirannia di Orochi e Kaido. Ma prima che questa battaglia finale possa aver luogo, l’anime ci mostrerà tanto altro.

One Piece – i protagonisti dei prossimi episodi

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sulle prossime puntate dell’anime di One Piece.

L’episodio 961 della serie ha mosso i primi passi nel flashback di Oden. Attraverso questo possiamo capire perché è stato così influente per la gente di Wano, ma sembra che presto metterà alla prova le sue abilità contro combattenti al di fuori della sua terra natia i cui nomi sono ormai entrati nella leggenda. Dato il sogno di Oden di viaggiare libero per mare, questa è probabilmente la sua migliore occasione epr riuscirci.

Si tratta di uno dei flashback più importanti della serie che esplora la figura di Oden, e non solo. È uno dei flashback più importanti perché vedremo presto nell’anime non solo perché Oden era così importante per gli Akazaya, ovvero i Nove Foderi Rossi, e per la storia di Wano in generale, ma i titoli di nuovi episodi ci fanno capire che il passato di Oden coinvolge alcuni altri grandi pirati amatissimi dai fan come Barbabianca e lo stesso Gol D. Roger.

I titoli degli episodi 962-965 della serie sono i seguenti:

Episodio 962: Cambia il destino sulla riva della spiaggia! I pirati di Barbabianca!

Episodio 963: La determinazione di Oden! Il test di Barbabianca!

Episodio 964: Il fratello minore di Barbabianca! La grande avventura di Oden!

Episodio 965: Si incrociano le spade! Roger e Barbabianca!

Gli episodi precedenti della serie hanno lasciato intendere l’importanza di Wano Country per il Nuovo Mondo nel suo insieme, considerando quante persone influenti hanno trovato la loro strada per il Paese, e questo flashback mostrerà quanto di tutto questo non ci sarebbe stato, senza Oden, rimarcando ancora una volta l’importanza storica e politica di questo straordinario personaggio, che non vediamo l’ora di conoscere meglio!

