Blizzard ha ufficialmente dato il via ad una serie di cambiamenti per Hearthstone, il celebre gioco di carte collezionabili uscito nel marzo 2014.

Dal sito ufficiale di Blizzard si legge, al riguardo di Hearthstone, che ci sono una serie di cambiamenti in arrivo una volta che i set di carte de “L’Anno del Drago” saranno usciti. Nella sostanza Blizzard regalerà il set Base e il Set Classico in modo da poi fare strada ad un nuovo set Principale.

Questo set sostituirà i due menzionati sopra e conterrà fino a 235 carte. Blizzard ha aggiunto che:

Il set Principale sarà gratis per tutti i giocatori e sostituirà quelli Base e Classico nel formato Standard con una studiata selezione di 235 carte, pensate per fornire una collezione moderna di carte iniziali per tutti i tipi di giocatori e rendere Hearthstone ancora più accessibile ai nuovi giocatori. Alcune delle carte del set Principale faranno ritorno dai set passati, altre saranno dei classici reinventati e ben 29 carte saranno totalmente nuove!