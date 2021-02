Lance McDonald è un nome che per i modder e i creatori di contenuti non suonerà nuovo. Si tratta di colui che poco più di un mese fa aveva scoperto l’ultimo segreto di NieR: Automata e in autunno aveva invece rivelato in anteprima cosa sarebbe cambiato tra l’originale Demon’s Souls e il suo remake per PS5.

Oggi, invece, McDonald torna con una patch per Bloodborne, uno dei capolavori From Software, in cui raggiunge ufficialmente i 60 fps e lo rende un gioco fluidissimo.

Purtroppo, però, perché la patch sia applicabile servirebbe una PS4 modificata e infatti McDonald, che stava lavorando all’aggiornamento per Bloodborne già da un po’, non aveva mai nascosto la sua passione per gli homebrew e la scena modding anche su console, sebbene meno efficiente e che richiede tempi più lunghi rispetto al PC.

Ad ogni modo qui sotto potete notare l’incredibile differenza proprio qui sotto:

Ok here it is! Bloodborne running at 60fps for real on PlayStation hardware. We're all wondering if Bloodborne will ever get a 60fps patch for PlayStation 5. Meanwhile I hacked the feature into the game and put together a showcase of results. Full video: https://t.co/1Rflgy6FCf pic.twitter.com/bodmDAVvkx — Lance McDonald (@manfightdragon) October 10, 2020

Se conoscete bene Bloodborne, saprete benissimo che una patch del genere, se approvata e resa disponibile dallo sviluppatore in persona, cambierebbe completamente il modo di giocare al titolo, in quanto saprete che Bloodborne si basa quasi interamente sulle tempistiche e sulla prontezza delle schivate e delle parate.

Questo era anche ciò che lo rendeva differente rispetto ai suoi “fratelli maggiori” Dark Souls e Demon’s Souls.

Per la patch, per cui McDonald si è anche finanziato tramite un Patreon, ha lavorato con Digital Foundry e riuscire ad arrivare all’agognato risultato dei 60 frame al secondo. Ci si chiede se più sviluppatori dovrebbero dare più rilevanza a pratiche del genere o a persone talentuose come McDonald. Voi cosa ne pensate?

Bloodborne – il capolavoro di FromSoftware

Bloodborne è uscito ufficialmente nel marzo 2015 ed è tutt’ora una delle esclusive più apprezzate per PS4, fungendone da vera e propria killer app. Ha ricevuto, nel novembre dello stesso anno, un’espansione di nome “The Old Hunters” che ha a sua volta ricevuto il plauso di critica e giocatori.

