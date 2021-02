My Hero Academia 300 si è concentrato molto sugli eroi fornendo diversi punti di vista sulla loro situazione dopo l’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale.

Tuttavia non bisogna sottovalutare le prossime mosse dei villain che potrebbero vedere i loro ranghi rimpolpati dall’aggiunta di un attore estremamente imprevedibile: Stain!

Attenzione la seguente news contiene spoiler su My Hero Academia 300!

Nel capitolo 297 avevamo visto come All for One fosse riuscito ad organizzare la sua spettacolare evasione dal Tartarus e con essa anche quella di una serie di temibili villain che ora, caduti sotto la sua influenza, era di fatto diventati il suo esercito personale.

Nel capitolo successivo aveva invece scoperto che la spettacolare ma pericolosissima evasione di massa non era stata l’unica! Dopo il Tartarus i villain evasi hanno attaccato e favorito l’evasione di altri loro compagni da altre 6 prigioni! Fra quelle attaccate ci sono Shian, Bagu e Kuin nominate altre volte nel manga ma mai mostrate e sicuramente meno importanti del Tartarus, dove sono imprigionati i villain più pericolosi, ma non per questo popolate da villain di poco conto.

Fra tutti questi evasi c’è anche il temibile Stain che in My Hero Academia 300 viene mostrato in una delle sue “basi” brandire una delle sue spade.

C’è poco da ragionare sulle intenzioni di Stain, lo Stermina-eroi, che quando deciderà di riprendere la sua caccia sarà una spina nel fianco degli eroi soprattutto in un momento in cui i loro ranghi sono più che mai assottigliatisi e la fiducia dell’opinione pubblica è ai minimi storici.

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING” è disponibile su Netflix mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. È in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

