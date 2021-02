Il controller DualSense di PS5 sembra essere al centro di un problema piuttosto grave che sta affliggendo gli utenti.

Già verso fine dicembre era emersa una problematica simile, ma ora la questione sembra aver assunto una gravità maggiore. In casa Sony infatti, sono giunte numerose lamentele riguardanti il cosiddetto “drifting“, ma cos’è di preciso? Si tratta di un problema delle levette analogiche che spostano sempre, in maniera costante e lenta, la telecamera o il personaggio nei giochi.

Il problema si è fatto sempre più intenso ma a peggiorare il tutto è stato il pagamento delle spese di spedizione per mandare in assistenza il DualSense (che invece non richiede lo sborso di alcuna cifra data la suddetta assistenza). Insomma un problema fastidioso e che non è ancora molto chiaro come Sony affronterà. Ufficialmente, la compagnia dovrebbe coprire le spese di reso dell’oggetto, ma bisognerà comunque spendere dei soldi per inviarlo.

DualSense e PS5: un’accoppiata vincente

Sin dall’annuncio di PS5, il DualSense si è subito rivelato essere uno cavalli di battaglia di Sony. Il DualSense era stato presentato come un controller rivoluzionario e anche dotato di audio. Esso inoltre incorpora un feedback tattile che sostituisce la precedente funzione rumble, rendendo possibile offrire una gamma più ampia di sensazioni al giocatore. Ci sono anche degli altoparlanti nel controller e una porta USB-C. Il peso è leggermente superiore a quello del DualShock 4, ma non è una differenza troppo marcata.

Una delle funzioni del controller si potrà vedere in Deathloop, il titolo Arkane Studios atteso per il 21 maggio 2021, che sarà uno sparatutto in prima persona che stando i programmatori “[…] farà percepire la differenza delle armi l’una dall’altra. […]”. Un’interattività del genere è davvero una grossa novità. Questa notizia non fa che darci un assaggio delle sue potenzialità che vedremo sicuramente nei prossimi mesi di vita di PS5, che vi ricordiamo è disponibile sul mercato dal 12 novembre 2020, mentre in Europa è giunta a partire dal 19 novembre, una settimana dopo.

