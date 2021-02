SuperGroupies, un marchio giapponese che realizza prodotti ispirati ad anime e giochi, ha

annunciato i suoi nuovi orologi ispirati agli 8 Hashira (Pilastri) della fortunata serie TV anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba!

Demon Slayer – dettagli, immagini e prezzi dei nuovissimi orologi ispirati agli 8 Hashira

Ogni orologio è ispirato a uno degli 8 Hashira: Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Tengen Uzui, Mitsuri Kanroji, Muichiro Tokito, Gyomei Himejima, Obanai Iguro e Sanemi Shinazugawa.

Shinobu Kocho

Un orologio raffinato e sofisticato, ricco di eleganza.

È stato progettato per riflettere Shinobu Kocho, l’insetto Hashira, in tutta la sua bellezza.

Incisi sul quadrante dell’orologio ci sono motivi presi dall’haori di Shinobu e dal paramano della sua spada Nichirin. Disegni sottili come le farfalle e la combinazione di colori della lancetta dei secondi tratti dal suo haori catturano la presenza di Shinobu anche nei dettagli.

Kyojuro Rengoku

Questo orologio è stato progettato per riflettere Kyojuro Rengoku, l’Hashira del Fuoco, traboccante del potere della sua passione e forza.

Il quadrante è in un rosso acceso, abbinato con stile al cinturino in pelle nera. L’ustione delle fiamme e il paramano della sua spada Nichirin sono incisi sull’orologio, conferendogli una finitura sofisticata.

Tengen Uzui

Un orologio progettato per riflettere Tengen Uzui, il Pilastro del Suono, in tutto il suo splendore e magnificenza.

Gli indici del quadrante sono ispirati alle sue unghie colorate e alle splendide pietre preziose sulla fascia. Disegni come il motivo del trucco rosso attorno all’occhio sinistro e il paramano della sua spada Nichirin sono stati aggiunti in questo orologio con un tocco caratteristico.

Mitsuri Kanroji

Un orologio di dimensioni più piccole in rosa crepuscolo.

È stato progettato per riflettere Mitsuri Kanroji, l’Hashira dell’Amore, in tutta la sua bellezza e il suo fascino.

Il quadrante dell’orologio contiene motivi come i due punti sotto i suoi occhi e il paramano della sua spada Nichirin.

Muichiro Tokito

Questo orologio riflette Muichiro Tokito, il Pilastro della Nebbia, incanalando la sua gentilezza e compostezza.

Il quadrante dell’orologio è di un verde intenso e nebbioso, che contrasta con l’oro brillante degli indici, con il design del suo paramano della spada Nichirin a ore 12.

Gyomei Himejima

Un orologio chic dalla personalità colorata e distintiva.

È stato progettato per riflettere Gyomei Himejima, il Pilastro della Pietra, in uno stile giapponese che cattura la sua ferma devozione e convinzione.

Sul quadrante dell’orologio si possono trovare pietre rosse modellate sul suo rosario di preghiera insieme a una frase presa dal suo haori.

Obanai Iguro

Un orologio a strisce di grande impatto visivo con Kaburamaru arrotolato all’interno.

È stato progettato per riflettere Obanai Iguro, il Pilastro dei Serpenti, con il suo aspetto binocromatico aerodinamico.

Due gemme colorate ispirate ai suoi occhi si stagliano sul quadrante a strisce ispirato alla sua eterocromia. Questo orologio è progettato in modo discreto, ma cattura immediatamente l’attenzione.

Sanemi Shinazugawa

Un orologio che porta con orgoglio le sue cicatrici di battaglia.

È stato progettato per riflettere Sanemi Shinazugawa, l’Hashira del Vento, in particolare nelle lancette delle ore e dei minuti uniche, che sono state modellate sulle sue cicatrici.

La combinazione di colori argento e verde scuro conferisce all’orologio un’atmosfera fresca. A ore 12 è il design sottile del suo paramano della spada Nichirin.

I preordini per questi bellissimi orologi saranno aperti solo fino al prossimo 28 febbraio alle 19:00 2021 (ora del Pacifico), mentre gli stessi verranno messi in commercio a partire dai fine ottobre 2021 a un prezzo di $ 148 (tasse escluse). Per preordinare uno o più orologi a tema Demon Slayer, vi basterà cliccare qui.

