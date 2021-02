Nell’episodio 163 di Black Clover la Triade Oscura ha ufficialmente fatto la sua mossa dopo l’invasione dell’Alba Dorata da parte di Zenon e ora la guerra contro il Regno di Spade è in pieno svolgimento.

Black Clover 163 – l’incredibile potere di Yami

L’episodio 163, Dante contro il comandante del Toro Nero, vede in gioco due combattimenti, da una parte abbiamo Yami contro Dante e dall’altra Luck contro Svenkin Gatard ed entrambi i personaggi del Toro Nero sono finalmente in grado di mostrare i frutti del loro duro lavoro durato sei mesi.

Prima dell’attacco di Dante della Triade Oscura alla base del Toro Nero nel precedente episodio della serie, Dante aveva annunciato di essere alla ricerca di Yami. Il capitano del Toro Nero entra in scena giusto in tempo per impedire a Dante di rapire Gray e Vanessa, mostrando i suoi nuovi poteri Black Moon e Dark Cloaked Iai Slash:

Yami annulla la magia della gravità di Dante con la sua nuova tecnica sviluppata durante il suo allenamento con Mereoleona, Black Moon, una magia che condensa la sua Mana Zone, che controlla tutto il mana in un’area intorno a lui per aumentare la potenza e la portata dei suoi incantesimi. Yami rimane in piedi e manovra la magia a mezz’aria in una minuscola area sferica che agisce essenzialmente come un buco nero che nega le capacità di gravità di Dante.

Il nemico viene poi finito dalla magia: Mana Zone Condense: Dark Cloaked Iai Slash, una nuova tecnica che sembra tagliare lo spazio proprio come può fare il suo Fendente Dimensionale Mantello Oscuro.

La battaglia comunque è solo all’inizio perché i nemici sono ancora in agguato. Cosa ne pensi delle nuove tecniche di Yami? Scrivilo nei commenti!

