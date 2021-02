Crash Bandicoot 4 arriva su Nintendo Switch

Activision pubblicherà Crash Bandicoot 4: It’s About Time anche per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Il gioco sarà disponibile dal 12 Marzo 2021 sia come scheda di gioco, sia come download digitale sul Nintendo eShop al prezzo di 49,99.

Il platform supporta la modalità portatile, la modalità da tavolo, la modalità TV, il servizio di cloud dei dati di salvataggio e il Nintendo Switch Pro Controller; è localizzato in Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Portoghese e Russo.

In apertura posiamo guardare il trailer di annuncio.

A proposito di Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è stato pubblicato per la prima volta su PlayStation 4 e Xbox One il 2 Ottobre 2020.

Nintendo presenta così il gioco:

Acquista la versione digitale e ottieni le skin Technicolor per Crash e Coco*. It’s About Time – il nuovissimo gioco di Crash Bandicoot™! Parti per un’avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti. Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l’intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare… gli universi! Nuove abilità? Ci sono. Più personaggi giocabili? Eccoli. Dimensioni alternative? Non potrebbero mancare. Boss improponibili? Sono già pronti. La solita, incredibile impertinenza? Ci puoi scommettere le mutande. Un secondo, sono davvero mutande? Non in questo universo! *Disponibili dopo aver completato il secondo livello.

Aspettando Crash Bandicoot 4: It’s About Time

I possessori di Nintendo Switch possono già giocare ai tre capitoli precedenti Crash Bandicoot 4: It’s About Time, grazie alla collezione N.Sane Trilogy:

Crash Bandicoot™, il tuo marsupiale preferito, è tornato! Più bello e scatenato che mai, è pronto a lanciarsi nelle danze nella collezione Trilogia N. Sane. Un Crash Bandicoot come non l’avevi mai visto prima! Gira, salta e balla affrontando sfide e avventure epiche nei tre giochi che hanno dato inizio alla leggenda: Crash Bandicoot™, Crash Bandicoot™ 2: Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot™ 3: Teletrasportato. Rivivi i tuoi momenti preferiti in tutto lo splendore grafico dell’HD completamente rimasterizzato per un divertimento in grande stile!

