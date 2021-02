L’episodio 163 dell’anime di Black Clover ci mostra un primo assaggio del nuovo potere di Luck. Nell’episodio precedente, Asta era stato costretto ad attivare una nuova forma demoniaca per combattere la Triade Oscura. Ora tocca a Luck dimostrare quanto è cresciuto in quei sei mesi di allenamento preposti a questa guerra.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 163 DELL’ANIME DI BLACK CLOVER

L’episodio 163, Dante contro il comandante del Toro Nero, vede in gioco due combattimenti, da una parte abbiamo Yami contro Dante e dall’altra Luck contro Svenkin Gatard.

Il capitano del Toro Nero entra in scene giusto in tempo per impedire a Dante di rapire Gray e Vanessa per aggiungerli al suo harem di donne, dimostrando di essere uno dei combattenti più forti nel Regno dei Trifogli (e forse dell’intera serie).

Luck invece si trova faccia a faccia con Svenkin Gatard. Il ragazzo ha finalmente la possibilità di dimostrare quanto sia cresciuto, in termini di forza, durante gli ultimi sei mesi mettendo in campo un nuovo potente attacco chiamato: True Lightning Magic: Ceranos.

Everyone taking about The Goated Yami Fight. But no one taking about my boy Luck!! ⚡️⚡️#BC163 #BlackClover pic.twitter.com/XNLWyW5Zc6 — Crafty (@crafty_army) February 9, 2021

La magia di Luck gli consente di generare e manipolare fulmini ed elettricità a piacimento, anche senza l’uso di un grimorio. Tuttavia, per usarla al massimo delle sue potenzialità, sono necessari incantesimi specifici, che sono conservati, appunto, nei grimori.

Svenkin Gatard, che ha padroneggiato metà del suo potere diabolico, con la sua magia della pelle, è in grado di contrastare ed essenzialmente assorbire qualsiasi danno fatto al suo corpo.

Ecco allora che, per sconfiggerlo, Luck utilizza una nuova versione più potente della sua magia che gli permette lanciare True Lightning Magic usando le rune per incanalare il mana in modo naturale in un incantesimo, creando fulmini ed elettricità reali, aumentando sempre di più la velocità d’azione.

L’ultimo attacco di Luck è abbastanza forte da abbattere il nemico, ma la magia sembra troppo potente e il suo corpo sembra subirne le conseguenze. Tenendo conto che anche Asta e gli altri hanno subito gravi danni, che i sei mesi di addestramento non siano stati abbastanza?

Acquista il primo volume di Black Clover