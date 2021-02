My Hero Academia 300 segna l’ideale ritorno in scena di Endeavor certamente non trionfale dopo gli avvenimenti dell’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale che hanno coinvolto lui, la sua famiglia ed il villain Dabi in prima persona.

Il capitolo inoltre conferma che la situazione in tutto il Giappone è gravissima e che la frattura fra l’opinione pubblica e gli eroi professionisti è diventata molto profonda.

In tutto questo cosa avrà da dire l’eroe 1 numero?

Attenzione la seguente news contiene spoiler su My Hero Academia 300!

Endeavor finalmente riprende conoscenza mentre è ancora ricoverato in ospedale per le ferite subite durante la battaglia.

Il primo pensiero è ovviamente alla rivelazione Dabi. Nel capitolo 290, Dabi aveva scioccato tutti rivelando di Toya Todoroki ovvero il fratello minore Shoto nonché figlio di Endeavor.

Nel capitolo 291 poi l’Hero Number One aveva rivelato che per tutta la sua carriera è stato perseguitato dalla morte del figlio: durante una sessione di allenamento sul monte Sekoto qualcosa è andato storto e le sue fiamme bruciarono Toya. Non ne rimase nulla e le ceneri vennero subito spazzate via dal vento tranne un pezzo di mascella.

Le implicazioni ora però sono molto serie. Endeavor realizza che uno dei suoi figli è un omicida di massa, un villain, e che “sta seminando quello che ha raccolto” dovendo convivere con questa colpa immensa sentenziando che Enji Todoroki è sopravvissuto (e Dabi probabilmente sapeva fin dove spingersi in battaglia per lasciarlo vivo) ma Endeavor è morto.

Cosa significa questa pensate affermazione? Si prospetta un clamoroso ritiro dalla scene per l’attuale eroe numero 1?

My Hero Academia 300 si conclude con l’ingresso di tutta la famiglia Todoroki nella stanza compresi Shoto e la moglie Rei. Anche qui Endeavor il confronto è duro: la moglie infatti gli dice che quello che lui sta vivendo è lo stesso trauma con cui lei convive da molti anni.

Presto la famiglia Todoroki dovrà affrontare tutte le questioni in sospeso e per Endeavor non si tratterà di trovare un riscatto come eroe ma perdono e accettazione come uomo dalla sua famiglia.

