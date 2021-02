La serie anime Devil May Cry, basata sulla saga di videogame Capcom, è ora disponibile in esclusiva per gli abbonati al servizio Prime Video di Amazon, come annunciato da Yamato Video.

Gli iscritti possono guardare gli episodi della serie cliccando qui.

Devil May Cry, a proposito dell’anime

La serie animata, prodotta da WOWOW, Media Factory, Capcom e Showgate, si compone di 12 episodi realizzati dallo studio Madhouse e trasmessi in Giappone nell’Estate 2007.

In Italia la serie è licenziata da Yamato Video ed è stata pubblicata in home video (qui la nostra recensione dell’edizione più recente Yamato Video – Anime Factory), trasmessa su Man-Ga e in streaming su Yamato Animation e Netflix:

Protagonista è Dante, cacciatore di demoni che lavora per l’agenzia “Devil May Cry” (specializzata nella lotta contro i demoni e le forze del male) diretta dal baffuto Morrison , e perennemente impegnato ad adoperare pistola e spadone contro le malvagie presenze.

Dante è figlio di una donna umana e di un demone, e combatte solo se la sua ricompensa è adeguata. Le richieste d’aiuto sono sempre benvenute, preferibilmente da parte di clienti paganti! Eppure qualche volta anche Dante fa uno strappo alla regola, e mette i suoi ragguardevoli talenti al servizio di una giusta causa.

Non solo Devil May Cry su Prime Video

