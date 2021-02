Black Clover 163 sta per portare gli spettatori dell’anime nel vivo di uno scontro dche vedrà come protagonista principale Yuno.

Black Clover 163 – le immagini della battaglia imminente

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler per Black Clover 163.

L’anteprima di Black Clover 163 anticipa la lotta tra Yami e Dante della Triade Oscura con nuove immagini di anteprima! La Triade Oscura ha ufficialmente fatto la sua mossa dopo l’invasione della Golden Dawn da parte di Zenon, e ora la guerra contro il Regno di Spade è in pieno svolgimento.

Mentre Vanica è andata nel Regno di Heart alla ricerca della Regina Lolopechka, Dante ha rivolto la sua attenzione alla base dei Black Buls alla ricerca del Capitano Yami. Ma Asta e gli altri hanno faticato anche solo per sfiorare Dante. Tuttavia, c’è ancora speranza.

L’episodio 162 si è concluso con un importante cliffhanger che anticipa come Dante combatterà da qui in poi, ora che Asta è riuscita a danneggiarlo.

L’anteprima per il prossimo episodio giunge come un raggio di speranza, mostrandoci l’arrivo del capitano Yami. Ora, una nuova serie di immagini di anteprima da Black Clover 163 anticipa non solo l’inizio di questo combattimento, ma anche un aggiornamento su Vanica nel Regno di Heart.

In Black Clover 163, protagonista principale dell’episodio sarà la lotta tra Yami e Dante. Sebbene i Black Bulls non abbiano avuto alcuna possibilità contro la magia gravitazionale di Dante e i suoi poteri demoniaci, Yami ha ancora una possibilità, considerando che è stato etichettato come un mago Arcane Stage (uno dei ranghi più forti in questa serie). È per questo che Dante sembrava essere così interessato a combatterlo.

Le immagini anticipano anche che vedremo anche l’invasione da parte di Vanica del Regno di Heart. Ci sono anche alcune immagini di Gray, ma, come suggeriscono anche queste nuove immagini, i combattimenti diventeranno molto più intensi man mano che l’anime di Black Clover si avvicina al suo episodio finale.

