Il live-action de Le Superchicche (The Powerpuff Girls), la serie a cartoni animati statunitense creata da Craig McCracken e prodotta da Hanna-Barbera per Cartoon Network è in fase di sviluppo presso The CW.

The Powerpuff Girls – la serie live-action

Da quando la CW ha annunciato di stare lavorando su una possibile serie live-action delle Superchicche, la scorsa estate, molti fan si sono ritrovati a chiedersi in che modo la serie animata sarebbe stata convertita in una serie live-action e quali cambiamenti la CW avrebbe apportato sulla storia originale.

Nella serie proposta, le eroine bambine di una volta sono ora ventenni disilluse che si pentono di aver passato la loro giovinezza a combattere i criminali. Rimane la domanda se possono mettere da parte il loro risentimento e tornare insieme e salvare il mondo quando ne ha più bisogno.

Il progetto è stato sviluppato da Heather Regnier e Diablo Cody. Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden saranno i produttori esecutivi per Berlanti Productions. Warner Bros Television produrrà la serie.

Trasformare una serie animata in un live-action non è mai semplice. Genndy Tartakovski, guro dell’animazione, fortemente coinvolto nell’aiutare il creatore della serie Craig McCracken (insieme a John McIntrye e Randy Myers) in questa impresa, ha dichiarato che la cosa potrebbe funzionare, ma non sarà facile:

I confini tra live-action e animazione sono così confusi. Penso che tutto potrebbe funzionare anche se è super costoso. Il fatto è che deve esserci una ragione per scegliere se realizzare un’animazione o un live action. Il punto è sempre, “Chi lo farà? C’è uno scopo oltre al semplice, “Oh, la gente conosce le Superchicche, quindi facciamolo?”.

Nessuna parola su quando la serie live-action delle Superchicche andrà in onda su The CW. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.

A proposito del cartone animato

La “storica” serie a cartoni Le Superchicche (The Powerpuff Girls) fu creata da Craig McCracken e prodotta da Hanna-Barbera per Cartoon Network. Direttore della serie fu Genndy Tartakovsky (che diresse anche Il laboratorio di Dexter e Samurai Jack).

La serie vede come protagoniste tre bambine dotate di superpoteri, Lolly, Dolly e Molly, che hanno dedicato le loro vite a combattere il crimine e le forze del male. Il loro motto è: Salveremo il mondo prima di andare a nanna!

In Italia andò in onda fra RaiDue, Cartoon Network e Boing.

Nel 2016 è stato realizzato anche un reboot della serie, con protagoniste come doppiatrici Amanda Leighton (Lolly), Kristen Li (Dolly) e Natalie Palamides (Molly) giunta lo scorso anno alla terza stagione. La sigla italiana del reboot è cantata da Francesca Michielin.

Nel 2018 è uscito il The Powerpuff Girls: il fan film live-action di Adi Shankar.

