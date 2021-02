Molto presto vedrà la luce una nuova serie limitata Digital First di DC Comics dedicata alla celeberrima Justice League. Scopriamone insieme i dettagli salienti e le due copertine variant.

Justice League: Last Ride – i dettagli, l’uscita e le copertine variant

Lo scrittore vincitore del premio Eisner Chip Zdarsky, l’artista Miguel Mendonça e la colorista Enrica Eren Angiolini tentano di rimettere in piedi la Justice League in tempo per evitare la fine dell’universo in Justice League: Last Ride, una nuova serie limitata Digital First di DC Comics.

Una volta, la Justice League era la più potente formazione di supereroi dell’universo, ma una tragedia impensabile all’interno delle sue fila ha fatto sì che Batman, Superman e Wonder Woman si separassero, lasciando la Lega distrutta e disciolta sotto un velo di rabbia e sfiducia. Ora, sullo sfondo del più grande processo per omicidio dell’universo, può la Justice League riuscire a salvare nuovamente il mondo e l’Universo intero prima che venga sradicata dai più grandi cattivi del cosmo?

Con una copertina principale di Darick Robertson e una variant in cartoncino dell’artista della serie Mendonça, Justice League: Last Ride svela la scioccante verità dietro il più grande fallimento della Lega e la sua capacità di ergersi in difesa dell’universo un’ultima volta.

Questa serie limitata sarà disponibile in sedici capitoli digitali settimanali, seguiti da otto numeri cartacei mensili. Il primo capitolo debutterà sulle piattaforme digitali partecipanti all’iniziativa mercoledì 14 aprile 2021, mentre l’uscita cartacea è prevista nei negozi di fumetti martedì 11 maggio 2021. Ogni capitolo digitale di 10 pagine viene venduto a $ 0,99 e ogni numero mensile stampato su carta avrà 32 pagine e un prezzo di $ 3,99, mentre la versione cartacea del volumetto con copertina variant sarà disponibile per $ 4,99.

Acquistate il film Justice League in Blu-Ray QUI!