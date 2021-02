La Paramount Pictures ha ufficialmente offerto il ruolo di Knuckels alla star di Aquaman, Jason Momoa che però deve ancora accettarlo.

Sonic 2 – Jason Momoa entrerà nel cast di Sonic 2?

Nel franchise di Sonic di Sega, Knuckles è uno dei personaggi più popolari della serie. Knuckles è un’echidna rossa antropomorfa dal becco corto, determinata e seria, ma a volte credulona.

Può planare e arrampicarsi sui muri ed è un potente combattente. È il guardiano del Master Emerald, un’enorme gemma che controlla gli Smeraldi del Caos, ed è l’ultimo membro vivente della sua razza. Knuckles entra nella serie di videogiochi come antagonista di Sonic e in seguito sia un amico che un rivale.

Nulla da dire sul fatto che Momoa incarna decisamente la personalità seria di Knuckles. La Paramount, in precedenza, aveva dichiarato di stare cercando un doppiatore per Knuckles che fosse “di natura seria, ma a volte anche credulone”.

A proposito di Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog è stato rilasciato l’anno scorso prima della pandemia globale ed è diventato in breve tempo un successo a sorpresa.

Sonic ha incassato $ 319,7 milioni in tutto il mondo ed è riuscito a diventare il film basato sui videogiochi con il maggior incasso al botteghino statunitense, superando Detective Pikachu

Il film, una co-produzione giapponese-statunitense interpretata da Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter, segue le gesta del celebre riccio blu Sonic che, assistito dallo sceriffo Tom Wachowski, cerca di sfuggire al governo e salvare il mondo dal diabolico Dr. Robotnik.

Sonic 2 – il Film dovrebbe ripartire dalla conclusione degli eventi raccontati nel primo, fortunato film della serie e potrebbe vedere la presenza di altri personaggi della serie originale di videogiochi SEGA come Tails e Knuckles.

In Italia è uscito il 13 Febbraio 2020 al cinema e il 10 Giugno 2020 in home video; è anche disponibile in streaming su Amazon Prime Video.