Attraverso il catalogo Manicomix, si apprendono i primi dettagli di Biblioteca Manara ovvero la nuova collana dedicata Milo Manara edita da Feltrinelli Comics.

Vi avevamo già anticipato dell’arrivo di Biblioteca Manara che quindi viene confermata in partenza ad aprile con i primi tre libri.

Le nuove edizioni Feltrinelli Comics saranno edizioni di prestigio, su carta di pregio, supervisionate dall’autore stesso. E con un apparato critico e storico in appendice ricco di materiali e testimonianze, comprese immagini e fotografie inedite.

A FIGURA INTERA – AUTOBIOGRAFIA

Manara racconta se stesso, la propria arte, il proprio mito, la propria vita. L’apprendistato nelle botteghe del fumetto, la gavetta nel fumetto tascabile, l’impegno politico, l’affermazione come autore ammirato e imitato in tutto il mondo, soprattutto nella raffigurazione del corpo femminile entrata nell’immaginario collettivo. Una storia in cui il fumetto incontra il cinema, in particolare quello di Federico Fellini, con il quale Milo Manara realizza due storie e condivide tanti sogni e passioni. MILO MANARA RACCONTA SE STESSO, IN UN’AUTOBIOGRAFIA RICCA DI RICORDI, ANEDDOTI, RIVELAZIONI E INCONTRI

Autore: Milo Manara Pagine: 192pp. b/n Formato: 16x24cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788807550720 Prezzo: 18,00€

FELLINIANA

Un incontro al vertice, fra il mondo del cinema e quello del fumetto. Con un cast eccezionale, i cui personaggi principali hanno i volti di Paolo Villaggio e Marcello Mastroianni, con la partecipazione di Federico Fellini stesso e di Vincenzo Mollica. Il tema è quello del viaggio, in un immaginario collettivo e privato. Viaggio a Tulum parte da una Cinecittà reinventata, in cui i film girati giacciono sui fondali come antichi relitti,m per passare nell’America dei miti hollywodiani e approdare infine in una città onirica e misteriosa. FEDERICO FELLINI FIRMA DUE STORIE PENSATE PER IL CINEMA CHE HANNO TROVATO NEI DISEGNI DI MANARA LA PIÀ SPETTACOLARE E IMMAGINIFICA REALIZZAZIONE