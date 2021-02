L’Attacco dei Giganti 4 sta attraversato la sua quarta e ultima stagione da dicembre e la serie ha ricevuto elogi quasi unanimi per il suo adattamento.

Poiché questa stagione è l’ultima, i fan stanno guardando con molta curiosità alle battute finali dell’anime basato sul manga originale di Hajime Isayama per rispondere a molte domande. E nell’ultima puntata di L’Attacco dei Giganti 4, di cui trovate qui la mia recensione, abbiamo potuto rivedere uno dei più grandi personaggi scomparsi in azione nelle stagioni precedenti.

L’Attacco dei Giganti 4 – Annie Leonhart

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sulla puntata 9 di L’Attacco dei Giganti 4.

Nell’episodio più recente di L’Attacco dei Giganti 4 abbiamo visto un nuovo aggiornamento che si è finalmente concentrato su Annie Leonhart. A quanto pare, la ragazza è ancora tenuta all’interno della città, e Armin va a trovarla spesso per conversazioni unilaterali con lei.

L’Attacco dei Giganti 4 ci mostra dunque Armin durante una di queste visite. Il ragazzo si concede una certa quantità di tempo per visitare Annie, anche se la ragazza non sa nemmeno che lui che è lì. Armin si siede semplicemente per terra davanti al suo bozzolo cristallizzato e racconta ad Annie tutto del viaggio dell’esercito di Paradis a Marley.

È lì che Armin ammette che la scelta dei militari di aiutare Eren gli è costata la pace. La nazione insulare non ha altra scelta, ora, che combattere, mentre Marley e i suoi alleati busseranno alle sue porte tra non molto. Armin dice che sta iniziando a capire come si sentiva Annie quando arrivò a Paradis tanti anni prima con Reiner e Bertholt. Il senso di colpa e l’ansia che provava allora sono passati ad Armin, e il ragazzo lascia la stanza. Ora, i fan di AOT vengono lasciati a chiedersi se Annie avrà un qualche ruolo anche in L’Attacco dei Giganti 4.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei Giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

