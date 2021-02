Rick and Morty è una serie che personalmente adoro, il che spiega perché sia sempre così felice di poterne parlare (e qui trovate la mia recensione della seconda parte dell’ultima stagione), ma sono sempre stata curiosa di scoprire cosa si inventerebbero i suoi creatori se dovessero dare vita a una nuova serie animata. Ebbene, di recente è emerso che Dan Harmon, creatore, insieme a Justin Royland, di Rick and Morty, è già al lavoro su una nuova serie, questa volta per Fox.

La nuova serie animata di Dan Harmon, co-creatore di Rick and Morty

Il co-creatore di Rick and Morty vincitore di un Emmy Award Dan Harmon e lo studio di animazione Bento Box Entertainment stanno cercando di portare gli spettatori in un viaggio animato indietro nel tempo nella mitica Grecia antica, in un un mix in cui umani, dei e mostri cercano di gestire una delle prime città del mondo, possibilmente senza uccidersi a vicenda.

Fox ha ordinato ufficialmente la realizzazione della serie, che dovrebbe essere presentata in anteprima nel 2022. Queste le dichiarazioni di Charlie Collier, CEO di Fox Entertainment:

Abbiamo uno spettacolo animato di proprietà e finanziato da Fox Entertainment di Dan Harmon al massimo della forma che produrrà Bento Box, e lo distribuiremo sul nostro network e in streaming su Tubi”.

Da quando il presidente di Fox Entertainment Michael Thorn è salito a bordo della compagnia multimediale sono state ordinate cinque nuove serie animate. E anche presidente ha tenuto a dire qualcosa sulla nuova serie animata di Dan Harmon:

“Lascia che Dan Harmon trasformi i miti della prima civiltà greca in un commento straordinariamente acuto sulla politica, le celebrità e la cultura pop di oggi. Questo progetto è una commedia familiare incredibilmente irriverente, raccontata da uno dei narratori più creativi in circolazione. Siamo orgogliosi di collaborare con Dan in questa serie, che rafforza la nostra posizione nell’animazione e, mentre continuiamo a costruire Fox Entertainment, segna un primo passo importante per noi con la nostra prima proprietà con completamente nostra“.

