L’Attacco dei Giganti 4 ha introdotto una nuova fazione ribelle nella partita a scacchi fra le nazioni in guerra con il suo nuovo episodio, del quale trovate qui la mia recensione.

L’Attacco dei Giganti 4 – chi sono i nuovi ribelli?

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’episodio 9 di L’Attacco dei Giganti 4.

Ciò che abbiamo potuto vedere nell’ultima puntata di L’Attacco dei Giganti 4 sono i Volontari Anti-Marleyani, ed è proprio a loro che fa riferimento il titolo della puntata stessa.

Questo gruppo di ribelli si è formato all’interno dei ranghi dell’impero militare di Marley ed è costituito da vari soldati delle nazioni che Marley ha conquistato con la potenza dei suoi Giganti. Tuttavia, le braci ardenti della speranza si sono quasi esaurite per il gruppo negli anni in cui è stato costretto a prestare servizio nei ranghi militari marleyani, fino a quando hanno trovato un vero simbolo e leader in Zeke Jaeger. Ora, i Volontari Anti-Marleyani hanno fatto un bel viaggio a Paradis per allearsi con Eren Jaeger e il Corpo di Ricerca.

Grazie a questo episodio ora abbiamo finalmente la risposta alla domanda su chi fosse il misterioso soldato di Marley che aveva attirato in trappola Pieck e Galliard, durante l’attacco a sorpresa di Eren ai leader di Marley. Quella persona risulta essere Yelena, la leader de facto dei Volontari Anti-Marley.

In un flashback, veniamo a conoscenza del fatto che il gruppo di esplorazione navale di Marley non ha mai più fatto ritorno, e si scopre che il Corpo di Ricerca non ha ucciso il gruppo di esplorazione: Yelena e i suoi volontari hanno sfruttato l’opportunità per disertare finalmente da Marley e unire le forze con quelle degli eldiani di Paradis.

E quando il Corpo di Ricerca entra in contatto con guerrieri non solo di Marley, ma di tutto il mondo… cambia ogni cosa. Ora, il Corpo di Ricerca ha accesso a conoscenze e tecnologie che vanno oltre i loro sogni più sfrenati, ben al di là del loro mondo dentro le mura. Inoltre, ottengono tutte le informazioni di cui hanno bisogno su chi sia veramente il loro nemico al di là del mare.

Tuttavia, i volontari portano un segreto che sconvolge totalmente il Corpo di Ricerca e l’intera leadership di Paradis: il loro leader è Zeke Jaeger.Yelena consegna un messaggio di Zeke rivelando che il suo vero intento è usare il potere dei Giganti per liberare il popolo Eldiano da Marley e costruire un nuovo impero Eldiano sull’isola di Paradis.

Il piano di Zeke è quello di provocare il Rumbling, un evento cataclismico che vedrebbe le mura di Paradis sgretolarsi per dare vita a un esercito di Giganti Colossali per eliminare qualunque avversario di Eldia sulla faccia del pianeta. Quel piano è la conferma che Eren ha bisogno di sentire, che Zeke vuole veramente aiutare, e ora il Corpo di Ricerca e i Volontari Anti-Marleyani sono uniti in un chiaro e violento scopo condiviso.

