Magic Press ha diffuso le novità manga di prossima uscita attraverso il numero di Febbraio 2021 del catalogo del distributore Manicomix.

Per Magic Press uscirà l’hentai Puffy Fragrance di Thomas, proseguiranno serie in corso come Finder e L’Otaku nel 2200 e si concluderà Bem il Mostro Umano — in attesa del debutto primaverile del celebre Skip Beat.

I prossimi manga yaoi Magic Press

FINDER 4: PRIGIONIERO NELL’OBIETTIVO

di Ayano Yamane

180 pp., b/n, 13×18 cm, 6,90 €

Il fotografo Takaba Akihito documenta le attività illegali della malavita giapponese, ma quando l’affascinante Asami Ryuichi entra nel suo mirino la vita di Akihito cambia per sempre. Stavolta, Akihito si mette sulle tracce del boss Fei Long, ma viene catturato dal pericoloso criminale e Asami viene ferito nel tentativo di salvarlo. I sentimenti di Asami saranno così profondi da tentare un secondo salvataggio di Akihito? La nuova edizione italiana della serie più famosa di Ayano Yamane contiene un posterino a colori in omaggio!

IL MATRIMONIO DI LALA 2

di Tamekou

180 pp., b/n, 13×18 cm, 6,90 €

Secondo volume della serie yaoi di Libre Publishing più venduta in Giappone nel 2020! Lala è stata promessa in sposa a Uruji, ma la giovane è innamorata di un altro uomo e riesce a scappare con lui grazie all’aiuto di suo fratello gemello Lamudan, che si sostituisce a lei il giorno delle nozze. Uruji si è accorto dello scambio, ma le sue intenzioni sembrano quelle di tenere comunque il giovane come sua “sposa”. Riuscirà Lamudan a scappare o verrà irrimediabilmente sedotto dal ricco Uruji?

I prossimi manga hentai Magic Press

L’OTAKU NEL 2200 2

di Chousuke Nagashima

190 pp., b/n e colore, 13×18 cm, 7,90 €

Dopo “L’otaku nel 10000 a.C.”, Chousuke Nagashima torna con una nuova trilogia in cui il nostro (s)fortunato otaku continua i suoi viaggi spazio-temporali per finire questa volta nel futuro. In questo secondo volume, Ota continuerà a sperimentare le tecniche sessuali del futuro, tra donne spaziali e navicelle intergalattiche.

PUFFY FRAGRANCE

di Thomas

200 pp., b/n e colore, 15×21 cm, 9,90 €

Una nuova raccolta di piccantissime storie brevi per la nostra collana Black Magic! Che indossino un’uniforme scolastica, un costume da bagno forse un po’ troppo stretto, o un provocante costume da coniglietta, le irresistibili ragazze disegnate da Thomas vi faranno innamorare al primo sguardo!

I prossimi manga shonen Magic Press

BEM 3 (di 3)

di Mosae Nohara

192 pp., b/n, 13×18 cm, 6,90 €

Terzo e conclusivo volume della trilogia a fumetti ispirata alla famosa serie tv “BEM: il mostro umano”.

I tre yokai Bem, Bera e Bero nascondono il loro aspetto demoniaco per vivere nel mondo degli umani, ma l’organizzazione che controlla le strade della città chiamata “Il consiglio invisibile” gli dà la caccia. Nonostante l’aiuto dato al genere umano, i tre vengono catturati e condannati a morte dal “consiglio”: riusciranno a scappare? Disponibile anche il “Bem Box”, con la trilogia completa.

