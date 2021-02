Le novità Flashbook Edizioni di Aprile 2021 comprendono il debutto del boy’s love Tamayura di Yuki Ringo e i nuovi volumi di My Roommate is a Cat e Death Hall – Il Municipio delle Anime.

A seguire le novità Flashbook Edizioni di Aprile 2021, qui gli annunci manga più recenti e qui le uscite di Febbraio/Marzo.

MY ROOMMATE IS A CAT 7

di Tsunami Minatsuki

b/n, 12×18 cm, 5,90 €

Subaru prosegue la ricerca di brave persone disposte ad adottare i tre mici trovati sotto la veranda di casa. Uno viene accolto dalla piccola Haru-chan, figlia della proprietaria del ristorante che in passato si era affezionata alla micia Haru, mentre un altro verrà affidato a una anziana coppia che però ha già un amico a quattro zampe…Riuscirà Subaru nell’impresa di sistemarli tutti?

TAMAYURA

di Yuki Ringo

b/n, 12×18 cm, 6,90 €

Tokyo, primavera del 1922. Il sogno di una vecchia amicizia inaugura profeticamente quello che è il trasferimento del giovane aristocratico Asakura nel dormitorio del liceo. Con grande sorpresa scopre che il suo compagno di stanza è proprio Tachibana, quell’amico d’infanzia con il quale volle tagliare bruscamente i ponti all’età di 13 anni. Un incontro che rimetterà in discussione i sentimenti nascosti del passato. In un’epoca di turbolenze e cambiamenti, i due giovani saranno in grado di affrontare il mondo andando contro gli eventi catastrofici della natura, le convinzioni e le regole imposte dalla società? Flashbook presenta uno struggente BL firmato Ringo Yuki.