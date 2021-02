Dopo la sensazionale presentazione estiva, l’ambizioso Black Myth: Wukong si mostra in un nuovo trailer ufficiale di Game Science, lo studio cinese al lavoro sul titolo.

Il trailer è stato pubblicato in concomitanza con il capodanno lunare. Black Myth: Wukong è un action che prende ispirazione dalla famosissima opera “Viaggio in Occidente” (che tra l’altro aveva ispirato anche Dragon Ball).

Già il primo trailer aveva lasciato tutti a bocca aperta, ma questo non fa che confermare le ottime prime impressioni che avevamo avuto sulla validità del progetto. Il gioco è atteso per PS5, Xbox Series X e PC, presumibilmente entro la fine del 2021, sebbene non si sappia ancora una data d’uscita ufficiale. Nel frattempo possiamo gustarci questo trailer e vedere anche molto più gameplay, che sicuramente riporterà alla mente Dark Souls o Nioh. Attendiamo fiduciosi gli sviluppi del gioco.

Black Myth: Wukong – cos’altro sappiamo

Non può non saltare all’occhio la grande somiglianza ai recenti titoli di From Software come Dark Souls o Sekiro. Il gameplay sembra decisamente più frenetico e caotico ma davvero appassionante se la sensazione restituita dai comandi sarà quella giusta. Si tratterà certamente di un gioco d’azione fortemente influenzato da elementi ruolistici di ogni tipo, ma per ora si tratta comunque di speculazioni.

Dai trailer si evince anche la possibilità di assumere forme animali, in modo da variare l’esplorazione e dare più scelte al giocatore.Tutti questi elementi faranno certamente la gioia degli amanti dei titoli From Software o di Nioh, ma speriamo avranno una propria identità per cercare di distanziarsi da essi, dopo tutti di cosiddetti “souls-like” emersi negli ultimi tempi non tutti sono stati esattamente di successo o ben fatti.

Cosa ne pensate di questo trailer? Attendente anche voi l’uscita di Black Myth: Wukong?

