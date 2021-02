Porco Rosso porge l’ultimo saluto alla sua storica voce, Shuuichirou Moriyama.

L’ottantaseienne signor Moriyama si è purtroppo spento alle 21:10 di Lunedì 8 Febbraio 2021 in un ospedale della prefettura di Saitama; la causa della morte è stata una polmonite.

I famigliari terranno una cerimonia funebre in forma privata.

Shuuichirou Moriyama, non solo Porco Rosso

Il ruolo da protagonista nel film d’animazione Porco Rosso del maestro Hayao Miyazaki è sicuramente il più noto tra quelli interpretati dal signor Moriyama nella sua lunga carriera.

Tra gli altri film d’animazione cui ha preso parte ricordiamo Addio Galaxy Express 999 Capolinea Andromeda, Capitan Harlock L’Arcadia della Mia Giovinezza, Dragon Ball La Leggenda del drago Shenron, L’Uccello di Fuoco 2772, Ninja Scroll e gli special di Lupin III Episodio 0 – Il Diamante Penombra – L’Uovo di Colombo (tutti pubblicati da Yamato Video in Italia).

È stata inoltre la voce del tenente Kojak nel telefilm omonimo.

A proposito di Porco Rosso

Uscito nelle sale giapponesi il 18 Luglio 1992, in Italia Porco Rosso è stato distribuito al cinema da Lucky Red il 12 Novembre 2010; l’edizione home video in DVD è stata pubblicata nel 2011, seguita nel 2014 da quella in Blu-ray:

Alla fine della prima guerra mondiale gli aviatori, ormai disoccupati, diventano “pirati del cielo” seminando il terrore con l’attacco delle rotte navali sull’Adriatico. Marco Pagot, alias Porco Rosso, per via del suo volto che per effetto di un misterioso incantesimo si è tramutato nel muso di un maiale, è un cacciatore di taglie che, con il suo biplano rosso fuoco, si presta a contrastare i pirati e a recuperare quanto viene da loro rubato. I Pirati del cielo, stanchi di essere perennemente inseguiti da questo “giustiziere” a pagamento, decidono di eliminarlo. Per farlo si servono di Donald Curtis, un bellissimo aviatore americano privo di scrupoli. L’incontro tra i due rivali avviene in un ristorante dove Marco è a cena con Gina, un’affascinante cantante di cui l’aviatore è sinceramente innamorato. Anche Curtis rimane senza fiato dinanzi alla bellezza di Gina e cerca in ogni modo di conquistarla. Quando l’aereo di Marco viene abbattuto, ad aiutarlo accorre Fio, la figlia 17enne del costruttore di aerei innamorata di lui che gli offre di aiutarlo se potrà’ accompagnarlo nella sfida decisiva contro Curtis. E quando il prestante aviatore inizia a corteggiare anche Fio giunge l’ora della battaglia.

