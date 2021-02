Il sito ufficiale di KOEI Tecmo ha pubblicato un nuovo video promozionale, che potete guardare in testa all’articolo, per il gioco per smartphone de La Corda: Starlight Orchestra sviluppato da Ruby Party e una nuova visual.

Alle fine, il video svela che il gioco verrà lanciato per iOS e Android a fine febbraio.

Questa la key visual:

La pre-registrazione è ora disponibile.

Dell’animazione del gioco se ne sta occupando CloverWorks mentre Shinobu Takayama è il character designer. La sigla d’apertura Birthday è eseguita da DISH //.

Per quanto riguarda la trama del gioco sarà incentrata sull’incontro tra un violinista che si trova nella sezione di educazione generale della Seisō Academy, e Ginga Ichinose, che mira a vincere il “Concorso internazionale per orchestra studentesca”.

La Corda d’Oro – i videogiochi

La prima serie di 6 videogiochi del franchise è uscita dal 2003 al 2010. L’ultimo gioco importante della serie è La Corda D’Oro 4, uscito in Giappone nel febbraio 2016 che ha continuato la storia del gioco La Corda D’Oro 3.

Kin-iro no Corda 2ff (La Corda D’Oro 2 Fortissimo) e il remake dell’originale Kin-iro no Corda 2f (La Corda D’Oro 2 Forte) sono entrambi usciti per la PlayStation nel mese di dicembre 2017.

KOEI Tecmo ha anche messo in vendita per PlayStation Vita Kin-iro no Corda 3 Full Voice Special (La Corda D’Oro 3Full Voice Special) e tutti e tre i giochi Kin-iro no Corda 3 Another Sky (La Corda D’Oro 3 Another Sky) in Giappone, nel settembre 2018.

La Corda d’Oro – manga e anime

Il primo adattamento manga del gioco originale di KOEI a opera di Kure si è concluso nel 2011. Kure ha anche disegnato Linden Hall no Aria -Kin-iro no Corda Series (Linden Hall Aria: La Corda d’Oro Series), che segue le vicende di Kanade della La Corda D’Oro 3.

Kure ha disegnato anche il manga La Corda d’Oro Blue Sky, dal 2013 al 2014, che ha riguardato gli eventi del gioco La Corda D’Oro 3, per poi lanciare il manga La Corda d’Oro 4 su LaLa DX nel febbraio 2016, concluso nell’agosto dello stesso anno. Sempre Kure ha lanciato un nuovo manga intitolato Kin-iro no Corda Daigakusei-hen (La Corda d’Oro College Arc) in LaLa DX nel dicembre 2017.

Di prossima pubblicazione, un nuovo manga de La Corda d’Oro ritrarrà quattro diversi “finali” paralleli alla storia originale con Kahoko che finirà con ciascuno dei quattro leader maschili della storia: Tsuchiura, Shimizu, Yunoki e Hihara.

Il franchise ha ispirato anche una serie anime televisiva di 26 episodi nel 2006, e un sequel speciale televisivo in due episodi, La Corda D’Oro ~secondo passo~, andato in onda nella primavera del 2009. Un terzo anime, La Corda d’Oro Blue Sky, di 12 episodi, è stato trasmesso nel 2014.

In Italia il manga è edito dalla J-POP mentre la serie rimane inedita.

