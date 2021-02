L’ultimo episodio dell’anime di Jujutsu Kaisen rivela il triste passato delle due sorelle Maki e Mai e gli eventi che le hanno portate a diventare degli stregoni.

Era da molto tempo che i fan delle serie aspettavano di sapere il perché dell’astio esistente tra questi due personaggi, in particolare, Mai verso Maki prova una rabbia che finora non era stata giustificata. Ma che cosa nascondono nel loro passato?

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 17 DELL’ANIME DI JUJUTSU KAISEN

Jujutsu Kaisen – il legame tra due sorelle

Le due sorelle sono nate all’interno della famosa famiglia di stregoni Zenin.

Maki Zenin è nata senza energia maledetta, ma a causa di un contratto speciale che ha ricevuto alla nascita, questa mancanza è stata compensata da una forza fenomenale. Ma la famiglia Zenin si rifiuta di riconoscere qualsiasi tipo di debolezza e Maki, per tutta la sua vita, è stata maltrattata e denigrata..

Eppure, nonostante il dolore di venire rifiutata dalla sua stessa famiglia, Maki si sforza di diventare uno stregone e dimostrare che tutti si sbagliano, cambiando le fondamenta del loro stile di vita che lei rifiuta. Decide di diventare il capo della famiglia Zenin e di andarsene per diventare uno stregone, rompendo così la promessa fatta a Mai, quando erano bambine, di rimanere per sempre insieme.

L’atteggiamento della sorella ha però costretto Mai, che possiede un’energia maledetta superiore alla media per un umano, ma inferiore al normale stregone, a vivere una vita da stregone che non voleva. Non voleva combattere i mostri che temeva, ma doveva farlo solo a causa delle azioni di Maki.

Le due sorelle erano vicine in giovane età, ma crescendo si sono allontanate, a causa del peso di complicate emozioni poi sfociate in una rabbia e risentimento che sono emersi durante il combattimento.

Alla fine dell’episodio entrambe hanno aperto i loro cuori all’altra, sfogandosi e lasciando fuoriuscire tutti i sentimenti celati fino ad allora. Che sia giunto finalmente il momento di voltare pagina e di perdonarsi?

