Il manga di Jujutsu Kaisen ha raggiunto le 30 milioni di copie in circolazione di copie in circolazione (non vendute), tra copie cartacee e digitali.

Un successo incredibili per il manga di Gege Akutami: sono stati solo 14 giorni da quando Shueisha ha riferito che, il 26 gennaio, la serie contava 25 milioni di copie in circolazione e solo 28 giorni da quando ha riferito che, il 13 gennaio, la serie aveva raggiunto le 20 milioni di copie in circolazione.

Facendo le somme il numero di copie in circolazione del manga è aumentato di oltre il 350% nei quattro mesi successivi all’uscita del primo episodio del suo adattamento anime lo scorso ottobre. Di certo l’anime ha giocato un ruolo esenzionale, attirando l’attenzione delle persone sulla seria manga.

Ricordo inoltre che Jujutsu Kaisen di Gege Akutami aveva conquistato la top 15 su 16 posti disponibili, nella classifica settimanale delle vendite di manga di Oricon, dell’11 – 17 gennaio, come rivelato dallo stesso gigante delle notizie di intrattenimento. Il 14° e più recente volume del manga ha venduto 190.724 copie stampate in una settimana, per un totale di 845.366 da quando è stato pubblicato il 4 gennaio.

Shueisha ha anche rivelato la copertina del 15° volume del manga che verrà pubblicato il 4 marzo in Giappone.

Jujutsu Kaisen, il manga

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga che descrive così la trama:

Direttamente dalle pagine di Shounen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Jujutsu Kaisen, l’anime

Il manga ha ispirato l’anime televisivo di MAPPA, presentato in anteprima il 2 ottobre per un totale di 24 episodi.

Jujutsu Kaisen è visibile in Italia legalmente e in simulcast con l’uscita giapponese attraverso Crunchyroll (2 ottobre) e la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile il primo episodio completo anche sul proprio canale YouTube ufficiale.

Acquista il primo volume di Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight