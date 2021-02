L’Uomo d’Acciaio (Man of Steel), il film di Zack Snyder che ha tenuto a battesimo l’universo cinematografico basato sui personaggi DC Comics, il DC Extended Universe, viene riproposto sul canale 20 di Mediaset.

L’appuntamento con il film su Superman è fissato per Giovedì 11 Febbraio 2021 alle 21:20 circa.

Prodotto da Emma Thomas, Christopher Nolan, Charles Roven e Deborah Snyder, L’Uomo d’Acciaio è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura di David S. Goyer (Batman Begins) basata su un soggetto di Goyer e Christopher Nolan (Il Cavaliere Oscuro – La Trilogia).

Il film fa parte di una trilogia proseguita con Batman v Superman: Dawn of Justice che verrà conclusa da Justice League Snyder Cut.

Il film è una produzione Warner Bros., Legendary Pictures e Syncopy Films; in Italia è stato distribuito da Warner Bros. il 20 giugno 2013:

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano “L’Uomo d’Acciaio”, con Henry Cavill nel ruolo di Clark Kent/Superman, per la regia di Zack Snyder.

Il film è interpretato anche da Amy Adams (“The Fighter”), attrice candidata tre volte agli Oscar, nel ruolo della giornalista del Daily Planet Lois Lane, e il candidato all’Oscar® Laurence Fishburne (“What’s Love Got to Do with It”) in quello del direttore del giornale, Perry White. Nel ruolo dei genitori adottivi di Clark Kent, Martha e Jonathan Kent, ci sono la candidata agli Oscar® Diane Lane (“Unfaithful — L’amore infedele”) e il premio Academy Award® Kevin Costner (“Balla coi lupi”).

A combattere contro il supereroe sono due altri Kryptoniani sopravvissuti, il malvagio Generale Zod, interpretato dal candidato agli Oscar® Michael Shannon (“Revolutionary Road”) e Faora, interpretata da Antje Traue. Originari di Krypton sono anche i genitori biologici di Superman, la madre Lara Lor-Van, interpretata da Ayelet Zurer (“Angeli e demoni”) e il padre Jor-El, interpretato dal premio Academy Award® Russell Crowe (“Il gladiatore”).

Nel cast anche Harry Lennix, nel ruolo del Generale Swanwick, Christopher Meloni in quello del Colonnello Hardy e Richard Schiff che interpreta il Dr. Emil Hamilton.