Fortnite è un videogioco il cui successo sembra davvero inarrestabile. Ma soprattutto, alla fine tutti finiscono su Fortnite, e questo vale anche e soprattutto per qualsiasi personaggio che indossa una maschera o un mantello. Fortnite ha aggiunto al suo roster una miriade di supereroi e villain dei comics, da Thanos a Wolverine, e non sembra che sia finita qui! Una recente fuga di notizie ha rivelato infatti la nuova Flash Cup per Fortnite che dovrebbe consentire ai giocatori di giocare come alter ego di Barry Allen!

Fortnite – tutto ciò che sappiamo finora della Flash Cup

Finora, la fuga di notizie che riguarda la Fortnite Flash Cup è stata piuttosto carente di informazioni. Tuttavia, sappiamo quando l’evento sarà ufficialmente rivelato e quanti giocatori potranno partecipare a una partita.

Secondo l’account di notizie di Fortnite HYPEX su Twitter, la Fortnite Flash Cup sarà rivelata domani 10 febbraio e permetterà ai giocatori di prendere parte alle partite formando party che includano però solo un massimo di 2 giocatori.

Inoltre, non è chiaro quali cambiamenti apporterà la coppa al gioco. I precedenti eventi basati sui personaggi tratti da altri franchise hanno aggiunto nuove meccaniche al popolarissimo battle royale.

Le reazioni online alla fuga di notizie che riguardano il nuovo evento speciale in programma per il celeberrimo battle royal, la Fortnite Flash Cup, sono state contrastanti: infatti, alcuni utenti hanno mostrato entusiasmo per l’aggiunta del personaggio DC Comics di Flash, dicendo che la skin che i giocatori potranno indossare, che è quella che potete vedere all’interno di questo articolo, sembra essere di buona qualità.

Tuttavia, altri giocatori sono apparentemente stufi dei costumi a tema di supereroi, affermando che sono stanchi di vedere così tanti costumi in lattice e spandex. Per quei giocatori, molto probabilmente le nuove skin per i supereroi Marvel e DC non saranno così attraenti, ma è evidente che per molti altri non è così.

