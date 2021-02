Sailor Moon Eternal, la 1^ trasformazione di Super Sailor Saturn in un anime

Sailor Moon Eternal si concluderà Giovedì 11 Febbraio con l’uscita nei cinema del Giappone del secondo e ultimo film del progetto animato che traspone l’arco narrativo Dead Moon del manga originale di Naoko Takeuchi.

Toei Animation ha diffuso una nuova clip del secondo film, che mostra le sequenze di trasformazioni delle Outer Senshi (ovvero le Guerriere del Sistema Solare Esterno); in particolare vediamo per la prima volta in animazione Hotaru Tomoe diventare Super Sailor Saturn.

Possiamo guardare il video in apertura.

Sailor Moon Eternal, i dettagli

Chiaki Kon (Sailor Moon Crystal Stagione 3) dirige i film sotto la supervisione della Takeuchi presso Toei Animation e Studio Deen.

Kazuko Tadano, la character designer delle serie animate di Sailor Moon degli Anni 90, torna a occuparsi del design dei personaggi; Kazuyuki Fudeyasu (Le Bizzarre Avventure di JoJo) firma la sceneggiatura.

I nuovi membri del cast di doppiaggio originale sono Yoshitsugu Matsuoka (Pegasus / Helios), Nanao (la regina Nehellenia), Yuko Hara (JunJun), Reina Ueda (CereCere), Sumire Morohoshi (PallaPalla), Rie Takahashi (VesVes), Shouta Aoi (Fish Eye), Satoshi Hino (Tiger’s Eye) e Toshiyuki Toyonaga (Hawk’s Eye).

Il gruppo Momoiro Clover Z interpreta il brano Tsukiiro Chainon (Anello color Luna), tema canoro dei film.

La prima parte ha debuttato l’8 Gennaio 2021, qui il video riassunto del film.

Sailor Moon Eternal Edition

Aspettando l’eventuale edizione italiana dei film, i fan della serie possono recuperare Sailor Moon Eternal Edition — l’edizione deluxe del manga che Edizioni Star Comics ha recentemente ripreso a pubblicare.

Il volume 7 è disponibile dal 13 Gennaio.

Dopo la prima pubblicazione del 1995, Star Comics rilancia le magiche avventure della paladina della giustizia più amata di sempre con una riedizione nuova di zecca! Grazie a un’accurata revisione dei testi e a un’edizione rispettosa dell’originale potrete finalmente tornare a combattere contro il male al fianco delle mitiche guerriere Sailor! Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!

Acquista il volume 7 della Eternal Edition