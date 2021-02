Panini Comics pubblicherà i fumetti Disney francesi

Un annuncio giunto come un fulmine a ciel sereno: Panini Comics porterà in Italia le avventure francesi di Mickey Mouse (o semplicemente Mickey) pubblicate attualmente da Glénat, in una elegante collana di graphic novel da non perdere.

Topolino e i suoi storici amici si ritrovano immersi in avventure dal tratto elegante e magico, diverse da quelle dell’immaginario americano che già conosciamo.

Non si hanno date precise riguardo l’uscita, ma sarà sicuramente durante la primavera del 2021. I volumi saranno acquistabili praticamente dappertutto: in edicola, in fumetteria e negli shop online.

Panini Comics pubblica la Disney franco-belga in Italia

L’annuncio è stato fatto dal direttore editoriale di “Topolino Magazine” Alex Bertani sull’editoriale del numero 3403, in edicola fino a martedì 9 febbraio. Lo stesso Bertani dichiara:

Chiudo infine col botto, con una notizia che entusiasmerà di certo tutti gli appassionati che seguono anche le nostre edizioni librarie. A breve infatti inizieremo a pubblicare anche qui in Italia (disponibile in edicola, in fumetteria e negli shop online) la splendida collana di Graphic Novel edite in Francia da Glénat e aventi come protagonisti proprio gli eroi Disney. Partiremo in primavera con “Mickey e l’oceano perduto”, scritta da Denis-Pierre Filippi e magistralmente disegnata dall’italianissimo Silvio Camboni. Una collana da non perdere. Prossimamente tutti i dettagli.

Prima di Panini Comics, la collana è stata pubblicata dall’editore Giunti, ma si è interrotta dopo tre volumi, quali La gioventù di Mickey di Tebo, Una misteriosa melodia – O come Topolino incontra Minni di Cosey e Mickey’s craziest adventures – Le avventure più incredibili di Lewis Trondheim e Nicolas Kéramidas.

In Francia finora sono usciti 13 volumi, tra i quali ricordiamo Café Zombo di Loisel, Donald’s Happiest Adventures di Lewis Trondheim e Nicolas Kéramidas, Horrifikland di Alexis Nesme e il più recente Mickey et la terre des anciens di Dennis-Pierre Filippi e Silvio Camboni.

Nell’attesa, recupera “La gioventù di Mickey”