Final Fantasy VII Remake sarà oggetto di un annuncio importante nel corso di questa settimana, più precisamente sabato 13 febbraio. Lo annuncia direttamente Motomu Toriyama, ovvero uno dei responsabili di questo progetto presso l’azienda di Square Enix. Di che portata sarà l’annuncio non possiamo dirlo ancora, ma si tratterà sicuramente di un aggiornamento dei lavori, dato che ormai è quasi passato un anno dall’uscita di Final Fantasy VII Remake.

Dal tweet in giapponese si legge che: “Mancano cinque giorni al concerto orchestrale! Il 13 febbraio si terrà il ‘Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour’ e prima del concerto ci sarà anche una trasmissione extra, quindi mi raccomando, sintonizzatevi!”

C’è da capire solo di che portata saranno gli annunci di questa trasmissione che ovviamente non mancheremo di coprire e farvi sapere quella che potrebbe essere il primo di una sequela di aggiornamenti sul gioco, di cui ora tutti fremono per avere una seconda parte dopo il misterioso finale della prima.

Final Fantasy VII Remake – un successo immediato

Annunciato per la prima volta durante l’E3 2015 con un teaser trailer, il gioco è poi uscito il 10 aprile 2020 in esclusiva per PlayStation 4. C’è chi afferma che presto vedremo una versione PS5.

Il titolo originale è invece datato 31 gennaio 1997 in Giappone, mentre nel resto del mondo è arrivato tra il settembre e l’ottobre dello stesso anno, raccogliendo immediatamente lo status di classico e il plauso unanime di critica e giocatori.

Il gioco originale è poi stato reso disponibile per un’infinità di piattaforme. Esclusa la prima PlayStation il gioco è infatti disponibile sugli store di PlayStation Vita, PSP, PS3, Nintendo Switch, PC (grazie a Steam), Android e anche iOS.

Con questa mossa di portare un remake, Square Enix ha accontentato un’enorme fetta di utenza che lo richiedeva a gran voce, oltre che fatto avvicinare nuovi giocatori ad un classico senza tempo.

