One Piece 1003 - chi osserva la battaglia?

In One Piece 1003 infuria la battaglia fra Kaido e Big Mom da una parte e alcuni membri della Peggiore Generazione (Rufy, Zoro, Law, Kidd e Killer) dall’altra.

Se il capitolo precedente si era concentrato proprio sui livelli e soprattutto sulle nuove tecniche sfoggiate dai partecipanti alla battaglia, nel nuovo capitolo ci allontaniamo leggermente dal cuore dell’azione: qualcuno infatti sta osservando la battaglia

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1003!

Poco dopo che Kaido ha risposto all’offensiva della Peggiore Generazione con il suo devastante attacco, lo sguardo del lettore viene condotto da un’altra parte dell’isola dove si sta giocando una partita di Go.

I giocatori si rivelano subito essere ben 3 agenti mascherati della CP0 ovvero la più forte organizzazione di spionaggio a disposizione del Governo Mondiale.

Quello che incuriosisce non è solo la presenza degli agenti sull’isola ma anche le loro riflessioni a voce alta.

I tre infatti si chiedono se l’equilibrio mondiale non venga definitivamente minato da una eventuale sconfitta di Kaido e Big Mom. Inoltre gli agenti (due dei quali sembrano gli stessi apparsi su Dressrosa) sembrano lasciare intendere nel resto della discussione che sarebbe meglio avere i due tiranni ancora vivi anziché il caos di una eventuale loro caduta.

Tuttavia lasciano anche intendere che una battaglia a tutto campo porterà inevitabilmente alla decimazione delle due fazioni, un vantaggio notevole per il Governo Mondiale.

One Piece, il manga

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1000 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Eccovi una breve sinossi di One Piece:

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics