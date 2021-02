Microsoft ha ufficialmente aperto le porte per le assunzioni riguardanti un “nuovo progetto nell’universo di Halo”, senza però specificare altro. Si tratta quindi di un progetto non ancora annunciato nel mondo di Halo e che, stando alla descrizione del lavoro, sarà “L’opportunità di lavorare ad una delle proprietà intellettuali più emozionanti dell’industria e con uno dei team più talentuosi.”

A questo punto si potrebbe pensare che il gioco sia pre-produzione e che non è detto ne sentiremo parlare entro quest’anno, se non per qualche teaser magari in autunno o agli inizi dell’inverno. Non è comunque strano pensare che Microsoft continui a pensare al franchise e al suo futuro dato che si tratta di una delle sue killer app più note e apprezzate, sebbene per molti non sia più all’altezza dei Bungie, ormai dipartiti e al lavoro sui vari Destiny.

Halo Infinite – lo vedremo quest’anno?

Come era stato promesso da 343 Studios, sono state fatte trapelare nuove importanti informazioni sullo sviluppo di Halo Infinite. Il gioco pare infatti essere stato completato ed è interamente giocabile. Quello che manca ancora è un livello di rifinitura degno di un capitolo di questa rinomata serie. Al momento i 343 stanno lavorando alla risoluzione di bug presenti.

Il team sta inoltre potenziando l’esperienza sandbox del titolo, il gioco infatti sarà molto più libero dei precedenti ma non fino ad arrivare ad essere un open world. Invece, molte delle storiche armi della serie sono state completamente rivisitate dal punto di vista estetico e del funzionamento, come lo shotgun.

Questo fa presupporre che il gioco sia praticamente pronto e che vedrà certamente la luce entro il 2021. Speriamo sia davvero così, in modo anche da risollevare la situazione di 343 Studios, che ha subito un certo contraccolpo dopo l’Xbox Showcase estivo e tante polemiche sullo sviluppo e lo stato dei lavori del gioco.

