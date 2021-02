Universal Pictures è nel pieno della campagna pubblicitaria per Io Sono Nessuno, il suo nuovo film d’azione con Bob Odenkirk, l’iconico Saul Goodman di Breaking Bad e di Better Call Saul.

Il film è stato recentemente posticipato ad aprile e il primo trailer ha ricevuto un gran numero di elogi da parte di persone che lo hanno paragonato ai film della saga cinematografica di John Wick, che vedono come protagonista principale l’omonimo personaggio interpretato da Keanu Reeves.

La pubblicazione del nuovo film con Bob Odenkirk è stata ritardata di poco più di un mese, il che è stata una mossa strana. Per quanto riguarda la pandemia, le cose non andranno molto meglio da fine febbraio all’inizio di aprile, ma la scelta è stata fatta.

Per celebrare l’imminente uscita di Io Sono Nessuno, è stato di recente pubblicato un nuovo spot televisivo, che potete trovare in cima a questo articolo.

Universal ha anche pubblicato alcune nuove immagini tratte dal film, che trovate qui in basso:

Di seguito, una sinossi del film:

“A volte l’uomo che non noti è il più pericoloso di tutti. Il vincitore dell’Emmy Bob Odenkirk (Better Call Saul, The Post, Nebraska) interpreta Hutch Mansell, un padre e marito sottovalutato e trascurato, che subisce le umiliazioni della vita e non reagisce mai. A nessuno. Quando una notte due ladri irrompono nella sua casa di periferia, Hutch rifiuta di difendere se stesso o la sua famiglia, sperando di prevenire gravi violenze. Suo figlio adolescente, Blake (Gage Munroe, The Shack), è deluso da lui e sua moglie, Becca (Connie Nielsen, Wonder Woman), sembra solo allontanarsi sempre di più. Le conseguenze dell’incidente coincidono con la rabbia ribollente di Hutch, innescando istinti dormienti e spingendolo su un percorso brutale che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. In una raffica di pugni, spari e stridore di pneumatici, Hutch deve salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario (il famoso attore russo Alexey Serebryakov, il McMafia di Amazon) – e assicurarsi di non essere mai più sottovalutato e considerato come un signor nessuno“.