Boruto si sta preparando per utilizzare al meglio uno strumento ninja scientifico nel nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations! L’arco narrativo dei Contenitori nell’anime è già entrato nel vivo mentre Boruto e il Team 7 si sono diretti verso il sito dell’aeronave distrutta. Con Konohamaru e Mugino fuori uso, le cose peggiorarono ancora per loro quando si resero conto che Ao era un assassino mandato a ripulire l’area per conto di Kara. Si sono presto resi conto di quanto fossero fuori dalla loro profondità con l’arsenale di armi tecnologiche e gli aggiornamenti di Ao per il suo corpo.

Boruto e gli strumenti scientifici ninja

Il precedente episodio della serie ha inferto loro un duro colpo con la morte di Mugino per mano delle subdole armi tecnologiche di Ao, così Boruto sta pensando di incorporare alcune delle proprie armi scientifiche ninja nel prossimo piano di contrattacco contro Ao. Rispetto alla sua precedente avversione per gli strumenti, sembra che ora riporrà molta fiducia in loro per abbattere Ao, ora più potente che mai.

L’episodio 185 della serie vede Boruto e il resto del Team 7 fuggire con successo da Ao; i ragazzi si nascondono finché non possono riprendersi e formare un piano adatto per affrontare il loro nemico. Capiscono che ora che Ao ha il guanto di assorbimento del chakra di Katasuke (la stessa tecnologia che ha usato per costruire il nuovo braccio di Naruto), questo creerà effettivamente un’apertura per contrattaccare, poiché ha bisogno di tempo per creare la sfera prima di assorbire il prossimo attacco.

Usando questa conoscenza, Boruto si prepara a usare l’altro guanto per il contrattacco. Questo non sarà l’unico strumento nel suo arsenale, tuttavia, poiché ha anche intenzione di utilizzare la nuova spada laser chakra che ha raccolto dal laboratorio di Katasuke. È chiaro che drena ancora il suo chakra ad un ritmo elevato, quindi è consapevole che sarà praticamente un azzardo su cui potrà scommettere e contare solo una volta.

Ora che Boruto ha praticamente fatto una svolta di 180 gradi sulla sua opinione sulle armi scientifiche ninja, sembra che fare affidamento su di loro sarà l’unico modo per sconfiggere Ao.

Acquistate il Funko POP! di Boruto QUI!