Resident Evil Village verrà pubblicato fra alcuni mesi, ma grazie a demo, trailer e immagini sappiamo già alcune cose. La novità più recente riguarda la mappa di gioco del titolo, che è stata mostrata ufficialmente dalla stessa Capcom come parte integrante della Collector’s Edition di RE8 Village.

Resident Evil Village – ecco la mappa del gioco

Inizio subito con il mostrarvi una immagine in cui sono visibili tutti i contenuti dell’elegante Collector’s Edition di Resident Evil Village:

Questa edizione da collezione sarà arricchita da una mappa in microfibra reversibile (visibile, nell’immagine qui in alto, a sinistra) che rivela la disposizione del villaggio che dà il titolo al gioco, le sue quattro case e il minaccioso castello di Lady Dimitrescu. Diamole un’occhiata un po’ più da vicino:

La mappa fisica della Collector’s Edition potrebbe passare per la mappa di gioco effettiva, ma è possibile che quella versione abbia un aspetto diverso. Per lo meno, è un’immagine ufficiale di Capcom che rivela molti dei luoghi chiave del gioco e dove si trovano in relazione l’una con l’altra.

L’immagine della mappa, catturata da Orpheus2020 su Reddit, mostra una serie di potenziali luoghi che esploreremo in Resident Evil Village. Ci sono la casa Beneviento, la fabbrica di Heisenberg e il bacino idrico di Moreau. e Nella parte alta, al centro ella mappa, troneggia il castello Dimitrescu, il palazzo della già famosa e splendida donna vampira che ha ipnotizzato moltissimi videogiocatori.

È difficile capire come vengono chiamati gli altri luoghi poiché l’immagine è a bassa risoluzione, ma di certo ne vedremo ben presto di più dettagliate.

Se hai intenzione di preordinare Resident Evil Village, la Collector’s Edition è sicuramente perfetta per i mega fan, poiché include al suo interno la mappa del tessuto, una custodia Steelbook, il DLC Trauma Pack, una statuetta di Chris Redfield e un art book con copertina rigida di 64 pagine.

C’è anche la Deluxe Edition, che include l’eccellente Resident Evil 7:

Naturalmente, potrete sempre acquistare il gioco base. Se siete interessati a preordinare una qualsiasi delle tante edizioni di RE VII Village, potete farlo direttamente sul sito ufficiale Capcom, cliccando qui.

Acquistate Resident Evil 4 per Playstation 4 QUI!