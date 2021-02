Hunter x Hunter potrebbe godere di un nuovo progetto stando a dei post sibillini di due delle doppiatrici della serie animata basata sul travagliato shonen manga di Yoshihiro Togashi — autore anche noto per YuYu Hakusho.

Megumi Han e Mariya Ise, rispettivamente voci di Gon e Killua nell’anime del 2011, sono state protagoniste di uno scambio di post via social in cui le due hanno dichiarato di essere di nuovo insieme in sala di doppiaggio per un progetto non meglio specificato.

Si fa velatamente riferimento alle esperienze precedenti delle attrici sull’anime di Hunter x Hunter, ma non è ovviamente detto che il progetto riguardi una nuova trasposizione del manga o in generale l’opera di Togashi.

Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi.

A proposito di Hunter x Hunter

In Giappone Hunter x Hunter è in corso di pubblicazione irregolare sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 3 Marzo 1998; la serie è ferma dal Dicembre 2018 e Shueisha ha pubblicato il volume 36 il 4 Ottobre 2018.

Nel 1999 Nippon Animation ha prodotto una serie animata in 62 episodi, andata in onda fino al 2001, cui hanno fatto seguito dal 2002 al 2004 tre serie di OVA per ulteriori 30 episodi, sempre prodotti dalla stessa compagnia.

Nel 2011 Madhouse ha realizzato una seconda serie animata, trasmessa fino al 2014 per un totale di 148 episodi; due film animati per il cinema sono usciti nel 2013.

In Italia il manga esce per Planet Manga:

Un grande successo dei manga (due milioni di copie vendute nel solo Giappone!), che ha generato cartoni animati e RPG ugualmente popolari, arriva finalmente in edizione italiana! Dalla fantasia di Yoshihiro Togashi, l’autore di “Yuu Yuu degli spettri”, una nuova serie a fumetti in formato originale con le mirabolanti avventure di quattro personaggi tutti a caccia dell’ambita licenza di Hunter… il Cacciatore! Per quanto il loro traguardo sia lo stesso, attraverso i terribili ostacoli incontrati nell’esame per ottenere la licenza, Gon, Killua, Kurapica e Leorio diventeranno però ben presto… inseparabili!

