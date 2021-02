Jujutsu Kaisen 137 è tornato a parlarci di Satoru Gojo, fornendo importanti ggiornamenti su di lui.

Jujutsu Kaisen 137 – le ultime novità su Gojo

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 137.

La serie manga originale di Gege Akutami pubblicata da Weekly Shonen Jump è attualmente al culmine di uno dei suoi archi più intensi fino ad oggi, e con l’incidente di Shibuya alcuni degli stregoni del Jujutsu stanno uscendo dalla situazione molto peggio di altri. Quelli che rimangono in piedi sono ora gli obiettivi dell’organizzazione Jujutsu nel suo complesso. Sebbene Yuji Itadori sia davvero un obiettivo primario, nemmeno Gojo se la sta cavando bene.

L’ultima volta che abbiamo visto Gojo era rimasto intrappolato nel regno della prigione da Geto (e dallo spirito maledetto che possiede il suo corpo) e dai suoi trucchi. Essere intrappolato all’interno di questo speciale dispositivo maledetto non è l’unica cosa di cui Gojo deve preoccuparsi, tuttavia, poiché, anche se riuscisse a scappare, non avrebbe vita facile: ora è stato etichettato come un criminale ed esiliato dalla società Jujutsu, come si vede e si legge in Jujutsu Kaisen 137.

L’ultimo capitolo della serie vede il quartier generale del Jujutsu reagire alle ricadute dell’arco dell’incidente di Shibuya. L’esercito di spiriti maledetti di Geto ha iniziato ad attaccare il Giappone, e ciò significa che alcune delle persone al potere sono state uccise, oppure ora sono scomparse. Mentre lottano per trovare un modo per salvarsi la pelle durante questo incidente, vengono emessi dei nuovi ordini che piazzano dei grandi bersagli sulle spalle di Yuji e Gojo. Ricapitolando:

La sopravvivenza di Suguro Geto è stata confermata ed è stato nuovamente condannato a morte.

Satoru Gojo è stato considerato un complice nell’incidente di Shibuya ed è quindi definitivamente esiliato dal mondo del Jujutsu. Inoltre, rimuovere il suo sigillo sarà considerato un atto criminale.

Masamichi Yaga riceverà la pena di morte per aver incitato Satoru Gojo e Suguru Geto e aver causato l’incidente di Shibuya.

La sospensione della condanna a morte di Yuji Itadori viene revocata e l’esecuzione deve essere eseguita immediatamente.

Lo stregone di grado speciale Yuta Okkotsu è stato scelto come boia di Yuji Itadori.

La violazione delle leggi inchioda l’incidente di Shibuya interamente sulle spalle di Gojo, quindi anche quando Yuji uscirà da questa lotta dovrà affrontare una minaccia molto più grande.

