Superman and Lois, il nuovo promo sulla famiglia di Clark

Superman and Lois debutterà il 23 Febbraio 2021 negli Stati Uniti d’America sulla rete The CW, come abbiamo avuto modo di riportarvi, con una premiere di due ore: un’ora e mezza per il primo episodio e mezz’ora per lo special Superman & Lois: Legacy of Hope.

Attraverso YouTube, The CW ha pubblicato il nuovo promo video “All Right Now” che possiamo guardare in apertura.

Il filmato è incentrato su uno dei temi portanti della serie, essere genitori e le difficoltà che ne seguono — soprattutto quando uno dei due è un supereroe che decide di rivelare la propria identità segreta ai figli adolescenti.

Superman and Lois, autori e interpreti

Ambientata nell’Arrowverse, Superman and Lois (Superman & Lois) è prodotta da Berlanti Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television, sviluppata da Todd Helbing (The Flash) e Greg Berlanti (Arrow) per la produzione esecutiva di Todd Helbing, Greg Berlanti, Sarah Schecter e Geoff Johns.

Tyler Hoechlin interpreta Clark Kent / Superman, mentre Elizabeth Tulloch è Lois Lane; riprendono quindi i ruoli interpretati nella serie Supergirl e nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Li affiancano Jordan Elsass (Jonathan Kent), Alexander Garfin (Jordan Kent),

Dylan Walsh (Samuel Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Wolé Parks (The Stranger), Inde Navarrette (Sarah Cushing) e Adam Rayner (Morgan Edge).

Le premesse di Superman and Lois

In Superman and Lois, L’Uomo d’Acciaio e la giornalista più famosa di Metropolis, Lois Lane, si troveranno ad affrontare una delle più grande sfide di sempre: essere genitori e dover gestire lo stress, le pressioni e la complessità derivanti dall’essere genitori che lavorano nella società di oggi.

Come se non bastasse Clark e Lois sono preoccupati di capire se i loro figli erediteranno i poteri paterni durante la crescita.

Di ritorno a Smallville per sistemare alcune faccende di famiglia, la coppia rincontrerà Lana Lang, responsabile prestiti che è stata il primo amore di Clark, e suo marito Kyle Cushing, caposquadra dei Vigili del Fuoco.

Anche i loro figli riscopriranno vecchie amicizie, in particolare riallacceranno i rapporti con Sarah — la figlia ribelle di Lana e Kyle.

Quando un misterioso straniero entrerà nelle loro vite, tuttavia, il ritorno all’idilliaca Smallville è destinato a essere messo sottosopra.

In attesa della serie recuperiamo L’uomo d’acciaio