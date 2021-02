Un nuovo sguardo al Justice League Snyder Cut è stato appena pubblicato per gentile concessione del regista stesso, Zack Snyder, offrendo ai fan un’anteprima dell’azione in arrivo su HBO Max il mese prossimo. Il film trarrà vantaggio dalla visione sfrenata di Snyder dopo che la prima versione di Justice League è stata rilasciata in una versione differente dal progetto iniziale del regista in quanto fu ultimata da Joss Wheedon, poiché Snyder si vide costretto ad abbandonare la realizzazione del film per motivi familiari.

Justice League ha avuto riscontri tiepidi sia da parte dei fan che della critica, traducendosi quindi anche in scarsi guadagni al botteghino. Le numerose richieste dei fan di poter vedere Justice League come doveva essere nella visione iniziale di Zack Snyder hanno dato i loro frutti cona nuyova versione del film, Justice League Snyder Cut, che durerà 4 ore ed è in arrivo sul nuovissimo servizio di streaming di WarnerMedia. Snyder ha anche girato nuove scene, aggiungendo alcuni sorprendenti membri al cast dei suoi personaggi, come il Joker di Jared Leto e Martian Manhunter di Harry Lennix.

Justice League Snyder Cut – la nuova clip e la data di uscita del trailer completo

Il nuovissimo filmato pubblicato direttamente da Zack Snyder mostra Victor Stone AKA Cyborg prima della sua trasformazione mentre si tuffa attraverso il pilone per segnare un touchdown. Date un’occhiata alla clip qui sotto:

Jared Leto ha elogiato il lavoro di Snyder durante le riprese, facendo eco ai sentimenti delle star originali come Ben Affleck, Ray Fisher, Gal Gadot e Jason Momoa. Ecco le dichiarazioni di Leto:

“Ho giurato di mantenere il segreto, ma è un regista incredibile e adoro il suo lavoro. È stato bello avere l’opportunità di collaborare con lui. Ha un’energia folle e contagiosa. Amo la sua passione e il suo impegno per ciò che fa. Questi sono alcuni dei motivi per cui i fan hanno risposto così appassionatamente e profondamente a lui e alla sua missione, perché è fedele alla sua parola ed è davvero intenzionato a creare qualcosa di speciale in cui crede“.

Anche Harry Lennix ha parlato del suo ruolo in Justice League Snyder Cut, rispecchiando le lodi di Leto al regista. L’attore farà il suo debutto come Martian Manhunter dopo essere apparso in Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice nei panni del generale Calvin Swanwick. Le parole di Lennix:

“Zack è davvero un bravo regista e penso che abbia avuto un modo per realizzare la sua realtà sapendo come parlare con attori che interpretano esseri ultraterreni e persone metafisiche a cui è stata data una forma umana“.

Justice League Snyder Cut sarà presentato in anteprima su HBO Max il prossimo 18 marzo.

Acquistate il film Justice League in Blu-Ray QUI!