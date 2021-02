Per celebrare l’uscita dell’ultimo episodio dell’anime L’Attacco dei Giganti, il direttore dell’animazione Wang Wei Qing ha realizzato un meraviglioso sketch di Levi Ackerman, pubblicato sul suo account Twitter.

L’Attacco dei Giganti – dove eravamo rimasti?

La quarta e ultima stagione de L’Attacco dei Giganti è ora in pieno svolgimento con Eren e il resto del Corpo di Ricerca che hanno completato la loro prima missione aggressiva a Marley. Ma le cose non vanno bene per quanto riguarda i rapporti tra i membri della squadra, in particolare tra Levi ed Eren. Perché? Semplice: Eren si è intrufolato a Marley e ha attuato l’imboscata da solo, di sua spontanea volontà costringendo il Corpo di Ricerca ad attaccare Marley senza il loro consenso e questo è costato la perdita uno dei loro membri più amati.

Nell’episodio 9 c’è un flashback che spiega come Eren e gli altri siano arrivati ​​al punto di pianificare questo attacco. Per celebrare questo nuovo episodio, il direttore dell’animazione Wang Wei Qing ha realizzato una brillante interpretazione del capitano Levi Ackerman.

Levi non ha svolto un ruolo importante nella quarta e ultima stagione de L’Attacco dei Giganti, almeno fino ad ora, ma sembra arrivato il momento per il capitano di ritornare in scena, soprattutto visto che bisogna capire cosa fare effettivamente con Eren dopo il fallimento del suo ultimo piano che gli ha messi tutti in pericolo.

A proposito della stagione finale de L’Attacco dei Giganti

Gli episodi della stagione finale de L’Attacco dei Giganti sono disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 gratuitamente su VVVVID e a pagamento Amazon Prime Video.

La produzione della serie anime è nata e si è sviluppata con i ragazzi di WIT Studio che hanno prodotto tre stagioni, ma il progetto si concluderà, appunto con la Stagione 4, con per opera dello studio MAPPA che ha preso le redini della produzione.

A proposito del manga

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin) è scritto e disegnato da Hajime Isayama. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine mentre in Italia, il manga è edito da Planet Manga.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

