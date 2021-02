The Falcon and the Winter Soldier verrà trasmesso in anteprima su Disney + il mese prossimo, e per celebrare l’imminente evento i Marvel Studios hanno presentato un nuovo trailer per la serie, e lo hanno fatto in grande stile, durante il Super Bowl LV! Potete ammirarlo in cima a questo articolo.

The Falcon and Winter Soldier – la serie invade il Super Bowl LV

È interessante notare che è stato proprio durante il Super Bowl dello scorso anno che i Marvel Studios hanno mostrato il primo filmato ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier – insieme ad altri filmati tratti da WandaVision, serie di genere sitcom attualmente in corso, e di Loki, che è invece in arrivo; in quella occasione, gli appassionati di The Falcon and Winter Soldier hanno potuto dare un primo sguardo alla serie.

Questo nuovo trailer si apre con Sam Wilson e Bucky Barnes che cercano di risolvere i loro problemi l’uno con l’altro. L’azione adrenalinica prosegue mentre il villain di Captain America: Civil War, Baron Zemo, torna per finire ciò che ha iniziato.

Ambientato dopo gli eventi del film del 2019 Avengers: Endgame, che ha visto Steve Rogers passare lo scudo di Capitan America a Sam, The Falcon and the Winter Soldier vdrà Sam e Bucky protagonisti di un’avventura globale che metterà alla prova le loro abilità e le loro pazienza. Nel frattempo, Sam e Bucky combatteranno con l’eredità di Cap, il che sarà reso ancora più difficile quando un nuovo contendente entrerà nella mischia.

Altri personaggi del Marvel Cinematic Universe che faranno il loro ritorno in The Falcon and Winter Soldier sono James Rhodes / War Machine, Sharon Carter / Agente 13 e Baron Zemo, i quali saranno coinvolti nella storia come i nuovi arrivi, ad esempio gli Smashers.

Diretto da Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier è interpretato da Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly e Daniel Brühl.

The Falcon and the Winter Soldier sarà presentato in anteprima il 19 marzo su Disney +.

Acquistate The Falcon and The Winter Soldier. Marvel-verse QUI!