Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dall’8 al 14 febbraio 2021. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Nathan Never.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’8 al 14 febbraio 2021 – Inediti

DYLAN DOG COLOR FEST 36

Mister Punch

di Giovanni De Feo

e Giulio Rincione

96 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 5,50

A causa di Groucho, l’Indagatore dell’Incubo deve pagare una multa gravata da salatissimi interessi di mora. La tentazione di cacciare di casa il suo assistente è forte per Dylan, ma gli viene suggerito un modo per superare la questione: gettare qualcosa che gli ricordi Groucho sul palco dell’inquietante teatro di burattini di Mister Punch.

DRAGONERO IL RIBELLE 16

Il volo delle viverne

di Luca Enoch e Salvatore Porcaro

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Dopo la distruzione della torre di Tectuendàrt, dove venivano costruiti dirigibili e nuvolanti, l’Impero è ormai privo di una forza aerea: è il momento, per la resistenza, di assumere il controllo dei cieli erondariani. Ecco perché Ian, Myrva e Gmor devono raggiungere il luogo dove nidificano le viverne selvatiche, creature feroci e indocili che, normalmente, non potrebbero essere cavalcate. Normalmente… ma Dragonero ha un asso nella manica!

MARTIN MYSTÈRE 373

Incubi!

di Alfredo Castelli, Paolo Ongaro e Antonio Sforza

160 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,30

Da qualche tempo Martin Mystère è in preda a incubi, improvvise amnesie e attacchi di ira immotivata, quasi presagisse che qualcosa di molto grave sta per scatenarsi contro di lui. E difatti Java viene ucciso da uno sconosciuto che sembra aver agito su commissione. Dopo il funerale, un furioso Detective dell’Impossibile, divenuto violento e privo di scrupoli, cerca di risalire ai mandanti del delitto e scopre il coinvolgimento degli Uomini in Nero. Una lunga indagine lo porta faccia a faccia con il loro misterioso capo, la scoperta della cui identità cambia per sempre la vita di Martin.

DYLAN DOG OLDBOY 5

Il giornale dei misteri

di Giuseppe De Nardo, Luigi

Siniscalchi e Sergio Algozzino

Casanova

di Luigi Mignacco e Maurizio Di Vincenzo

192 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,50

Dylan Dog è morto! Si mobilita così la rivista Weird World Wonders… Tra sensitivi e persone

dotate di capacità extrasensoriali, una trama costantemente in procinto di cambiare forma e prospettiva, mentre incombe la festività di San Valentino… Casanova è un serial killer che

seduce e uccide giovani donne e tra le sue vittime c’è anche l’ultima ex fidanzata dell’Indagatore dell’Incubo. A Craven Road 7 si presenta poi una cliente che dice

di essere stata vittima di Casanova, ma di essere sopravvissuta perché non può morire…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’8 al 14 febbraio 2021 – Ristampe

TEX CLASSIC 103 E 104

La caverna segreta

La porta delle mille felicità

di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e Virgilio Muzzi

64 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,20

Un’apparizione mostruosa sta terrorizzando i dintorni di Morelos: uno spaventoso scimmione urlante, cavalcando un nero destriero, galoppa nella notte armato di machete in cerca di teste da mozzare! L’invalido Juan Barrera, la sua assistente meticcia Mayumba e sua figlia Miranda nascondono un inconfessabile segreto…

ZAGOR CLASSIC 24

Gentiluomo… ma non troppo!

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,50

Zagor prende parte a un torneo messo in piedi dall’usurpatore Iron-Man, riuscendo ad affrontarlo nuovamente e, smascherati i suoi trucchi, a sconfiggerlo definitivamente… Nell’avventura che segue, lo Spirito con la Scure, deve affrontare Buddy Fox, detto “la volpe”, un noto criminale abile nei travestimenti che, rubata l’identità di un nobile locale, sta organizzando una festa per le persone più ricche della regione che intende alleggerire di tutti i loro valori…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’8 al 14 febbraio 2021 – Volumi

KAY – LA GUERRA DEL BUIO 10 (DI 10)

di Alessandro Russo e Francesca Palomba

160 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

€ 4,90

La fine della saga… nei cupi meandri del Tempio delle Telepati, dove si annidano nemici imprevisti e sentimenti corrotti, Kay si confronta con l’origine del Buio… e il futuro non potrà più essere lo stesso! Si chiude la grande saga di Kay, con il decimo e ultimo volume della miniserie!

ZAGOR. LE ORIGINI – LA GROTTA SACRA

uscita: 11/02/2021

Tipologia: Cartonato

Formato: 22 x 29,7 cm, colore

Pagine: 80

Soggetto: Moreno Burattini

Sceneggiatura: Moreno Burattini

Disegni: Giovanni Freghieri

Copertina: Michele Rubini

Colori: Josie De Rosa

Indeciso sul senso da dare alla sua vita dopo gli ultimi, drammatici eventi, Pat Wilding scopre finalmente il senso della profezia pronunciata da uno stregone Huron quando era ancora un bambino, e il significato del monile con una pietra spezzata che gli fu consegnato in quell’occasione. Si imbatte infatti nel lato magico della realtà, quello con cui più volte in futuro si dovrà confrontare. A fargli da guida su questo nuovo terreno è una sciamana, depositaria di antiche conoscenze: la bellissima e misteriosa Shyer!

