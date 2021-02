L’Attacco dei Giganti: le anticipazioni del Capitolo 137

Attraverso il numero del mese di febbraio 2021 di Bessatsu Shonen Magazine, in uscita in Giappone e negozi online dal 9 febbraio 2020, Kodansha pubblicherà il Capitolo 137 de L’Attacco dei Giganti, il manga scritto e disegnato da Hajime Isayama.

ATTENZIONE: LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER.

Gli utenti di Twitter hanno riportato, difatti, le prime anticipazioni attraverso le copie staffetta e di conseguenza possiamo leggere di seguito cosa ci aspetta il nuovo lavoro che si avvicina sempre più al finale fissato, a questo punto, tra due appuntamenti.

Gli spoiler del Capitolo 137

ATTENZIONE: LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER.

Zeke e Armin hanno una conversazione nel mondo dei sentieri;

Armin prende una foglia, ma per Zeke è una palla da baseball;

Dietro di loro appaiono tutti coloro che sono morti;

Annie è in pericolo, ma il Gigante Colossale di Bertholdt l’aiuta;

Nel corso della battaglia Pieck perde una mano;

Gabi spara il Gigante dalle sembianze di un okapi;

Mikasa, in seguito, ammazza il Gigante okapi e salva Armin dalla sua bocca;

Il Gigante di Ymir e il Gigante di Grisha arrivano in soccorso;

Zeke appare allo scoperto nudo e sembra fare un accenno di saluto a Levi;

Levi ammazza Zeke permettendo la fine della marcia dei Giganti;

Jean fa saltare la testa del Gigante di Eren.

L’Attacco dei Giganti: ecco la fine

Ricordiamo che L’Attacco dei Giganti sta andando gradualmente verso la conclusione e il capitolo finale, il 139°, sarà pubblicato il 9 aprile. Il volume finale invece, il numero 34, arriverà il 9 giugno 2021.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 136 capitoli e i primi 130 sono raccolti in 32 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 31 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 9° episodio.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Trama

Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro… l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano… tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti… saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento… di attaccare!

Acquistate ORA “L’Attacco dei Giganti 31” + “Short Stories 2” Planet Manga